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В Воронежской области отменили авиационную опасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 02.11.2024
В Воронежской области отменили авиационную опасность
Отбой авиационной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:06
2024-11-02T18:06
2024-11-02T18:06
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Отбой авиационной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее он написал в своем Telegram-канале, что в регионе объявляется авиационная опасность. "Отбой авиационной опасности в регионе", - сообщил Гусев. С момента объявления опасности до отбоя прошло 13 минут.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, общество
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Общество
В Воронежской области отменили авиационную опасность
Гусев: в Воронежской области отменили авиационную опасность