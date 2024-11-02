https://ria.ru/20241102/voronezh-1981595934.html

В Воронежской области отменили авиационную опасность

В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 02.11.2024

В Воронежской области отменили авиационную опасность

Отбой авиационной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:06

2024-11-02T18:06

2024-11-02T18:06

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Отбой авиационной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее он написал в своем Telegram-канале, что в регионе объявляется авиационная опасность. "Отбой авиационной опасности в регионе", - сообщил Гусев. С момента объявления опасности до отбоя прошло 13 минут.

https://ria.ru/20241102/kursk-1981583869.html

воронежская область

россия

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, общество