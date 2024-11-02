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Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек - РИА Новости, 02.11.2024
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16:54 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/vkontakte-1981578512.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек - РИА Новости, 02.11.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:54
2024-11-02T16:54
семья
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек.Более 39% опрошенных рассказали, что ценят бабушек и дедушек за добродушность и умение прощать шалости. Четверть — за мудрые советы. 20.53% подписчиков отметили, что главное у их бабушек и дедушек — это железное терпение. А вот 15.4% милее всего самая вкусная на свете еда.
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Семья, ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек

© Getty Images / Westend61Пожилая пара использует планшет
Пожилая пара использует планшет - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Getty Images / Westend61
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек.
Более 39% опрошенных рассказали, что ценят бабушек и дедушек за добродушность и умение прощать шалости. Четверть — за мудрые советы. 20.53% подписчиков отметили, что главное у их бабушек и дедушек — это железное терпение. А вот 15.4% милее всего самая вкусная на свете еда.
 
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