https://ria.ru/20241102/vkontakte-1981578512.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек - РИА Новости, 02.11.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:54
2024-11-02T16:54
2024-11-02T16:54
семья
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек.Более 39% опрошенных рассказали, что ценят бабушек и дедушек за добродушность и умение прощать шалости. Четверть — за мудрые советы. 20.53% подписчиков отметили, что главное у их бабушек и дедушек — это железное терпение. А вот 15.4% милее всего самая вкусная на свете еда.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
семья, вконтакте
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек.
Более 39% опрошенных рассказали, что ценят бабушек и дедушек за добродушность и умение прощать шалости. Четверть — за мудрые советы. 20.53% подписчиков отметили, что главное у их бабушек и дедушек — это железное терпение. А вот 15.4% милее всего самая вкусная на свете еда.