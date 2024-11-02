https://ria.ru/20241102/vkontakte-1981578512.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек

Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек - РИА Новости, 02.11.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек

Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:54

2024-11-02T16:54

2024-11-02T16:54

семья

вконтакте

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек.Более 39% опрошенных рассказали, что ценят бабушек и дедушек за добродушность и умение прощать шалости. Четверть — за мудрые советы. 20.53% подписчиков отметили, что главное у их бабушек и дедушек — это железное терпение. А вот 15.4% милее всего самая вкусная на свете еда.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

семья, вконтакте