https://ria.ru/20241102/veter-1981542609.html

Москвичей предупредили об усилении ветра с порывами до 18 м/с

Москвичей предупредили об усилении ветра с порывами до 18 м/с - РИА Новости, 02.11.2024

Москвичей предупредили об усилении ветра с порывами до 18 м/с

Усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в субботу в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:32

2024-11-02T14:32

2024-11-02T14:32

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в субботу в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении. В ведомстве порекомендовали москвичам быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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