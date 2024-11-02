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Москвичей предупредили об усилении ветра с порывами до 18 м/с
Москвичей предупредили об усилении ветра с порывами до 18 м/с - РИА Новости, 02.11.2024
Москвичей предупредили об усилении ветра с порывами до 18 м/с
Усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в субботу в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:32
2024-11-02T14:32
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в субботу в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении. В ведомстве порекомендовали москвичам быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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