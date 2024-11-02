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Медведев призвал расширять корзину резервных валют - РИА Новости, 02.11.2024
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13:18 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/valyuty-1981514928.html
Медведев призвал расширять корзину резервных валют
Медведев призвал расширять корзину резервных валют - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев призвал расширять корзину резервных валют
Корзина резервных валют и использование цифровых валют должны расширяться, чтобы снизить зависимость от доллара, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:18
2024-11-02T13:18
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Корзина резервных валют и использование цифровых валют должны расширяться, чтобы снизить зависимость от доллара, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT."Мы все понимаем, что мы зависим прежде всего от доллара и определенного количества других резервных валют. Поэтому корзина резервных валют должна расширяться, плюс, естественно, должны появляться электронные деньги. Цифровые деньги - за ними будущее, поскольку ими невозможно командовать из одного эмиссионного центра", - сказал Медведев.
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экономика, россия, дмитрий медведев
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал расширять корзину резервных валют

Медведев: набор резервных валют должен расти для снижения зависимости от доллара

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью RT
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью RT - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью RT
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Корзина резервных валют и использование цифровых валют должны расширяться, чтобы снизить зависимость от доллара, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
"Мы все понимаем, что мы зависим прежде всего от доллара и определенного количества других резервных валют. Поэтому корзина резервных валют должна расширяться, плюс, естественно, должны появляться электронные деньги. Цифровые деньги - за ними будущее, поскольку ими невозможно командовать из одного эмиссионного центра", - сказал Медведев.
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ЭкономикаРоссияДмитрий Медведев
 
 
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