https://ria.ru/20241102/valyuty-1981514928.html
Медведев призвал расширять корзину резервных валют
Медведев призвал расширять корзину резервных валют - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев призвал расширять корзину резервных валют
Корзина резервных валют и использование цифровых валют должны расширяться, чтобы снизить зависимость от доллара, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:18
2024-11-02T13:18
2024-11-02T13:18
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Корзина резервных валют и использование цифровых валют должны расширяться, чтобы снизить зависимость от доллара, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT."Мы все понимаем, что мы зависим прежде всего от доллара и определенного количества других резервных валют. Поэтому корзина резервных валют должна расширяться, плюс, естественно, должны появляться электронные деньги. Цифровые деньги - за ними будущее, поскольку ими невозможно командовать из одного эмиссионного центра", - сказал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий медведев
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал расширять корзину резервных валют
Медведев: набор резервных валют должен расти для снижения зависимости от доллара
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Корзина резервных валют и использование цифровых валют должны расширяться, чтобы снизить зависимость от доллара, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
"Мы все понимаем, что мы зависим прежде всего от доллара и определенного количества других резервных валют. Поэтому корзина резервных валют должна расширяться, плюс, естественно, должны появляться электронные деньги. Цифровые деньги - за ними будущее, поскольку ими невозможно командовать из одного эмиссионного центра", - сказал Медведев.