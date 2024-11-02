https://ria.ru/20241102/valyuty-1981514928.html

Медведев призвал расширять корзину резервных валют

Медведев призвал расширять корзину резервных валют - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев призвал расширять корзину резервных валют

Корзина резервных валют и использование цифровых валют должны расширяться, чтобы снизить зависимость от доллара, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:18

2024-11-02T13:18

2024-11-02T13:18

экономика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Корзина резервных валют и использование цифровых валют должны расширяться, чтобы снизить зависимость от доллара, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT."Мы все понимаем, что мы зависим прежде всего от доллара и определенного количества других резервных валют. Поэтому корзина резервных валют должна расширяться, плюс, естественно, должны появляться электронные деньги. Цифровые деньги - за ними будущее, поскольку ими невозможно командовать из одного эмиссионного центра", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241014/dollar-1977675255.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий медведев