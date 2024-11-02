https://ria.ru/20241102/ukraina-1981549756.html

На Украине сделали необычное заявление о Трампе

На Украине сделали необычное заявление о Трампе - РИА Новости, 02.11.2024

На Украине сделали необычное заявление о Трампе

Некоторые члены команды Владимира Зеленского считают, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:03

2024-11-02T15:03

2024-11-02T16:24

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Некоторые члены команды Владимира Зеленского считают, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказаться выгодной для Киева, пишет Washington Post. "За закрытыми дверями некоторые в команде <...> Владимира Зеленского видят плюсы в победе Дональда Трампа, несмотря на то, что республиканский кандидат неоднократно критиковал расходы США на поддержку Украины и выступал за быстрое окончание войны, которое может быть выгодно России", — говорится в публикации. По словам двух неназванных чиновников, негативная риторика Трампа в адрес Украины используется лишь для победы на выборах, которая не обязательно будет соответствовать его действиям в случае возвращения в Белый дом. Однако некоторые украинские чиновники признали, что существует большая вероятность ухудшения ситуации, и они обеспокоены тем, что Трамп будет настаивать на территориальных уступках Киева, чему администрация Зеленского категорически противится. Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

украина

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в мире, украина, дональд трамп, киев, камала харрис, сша