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На Украине сделали необычное заявление о Трампе - РИА Новости, 02.11.2024
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15:03 02.11.2024 (обновлено: 16:24 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981549756.html
На Украине сделали необычное заявление о Трампе
На Украине сделали необычное заявление о Трампе - РИА Новости, 02.11.2024
На Украине сделали необычное заявление о Трампе
Некоторые члены команды Владимира Зеленского считают, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:03
2024-11-02T16:24
в мире
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Некоторые члены команды Владимира Зеленского считают, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказаться выгодной для Киева, пишет Washington Post. "За закрытыми дверями некоторые в команде &lt;...&gt; Владимира Зеленского видят плюсы в победе Дональда Трампа, несмотря на то, что республиканский кандидат неоднократно критиковал расходы США на поддержку Украины и выступал за быстрое окончание войны, которое может быть выгодно России", — говорится в публикации. По словам двух неназванных чиновников, негативная риторика Трампа в адрес Украины используется лишь для победы на выборах, которая не обязательно будет соответствовать его действиям в случае возвращения в Белый дом. Однако некоторые украинские чиновники признали, что существует большая вероятность ухудшения ситуации, и они обеспокоены тем, что Трамп будет настаивать на территориальных уступках Киева, чему администрация Зеленского категорически противится. Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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в мире, украина, дональд трамп, киев, камала харрис, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, Киев, Камала Харрис, США
На Украине сделали необычное заявление о Трампе

WP: в команде Зеленского верят, что возвращение Трампа пойдет на пользу Украине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Некоторые члены команды Владимира Зеленского считают, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказаться выгодной для Киева, пишет Washington Post.

"За закрытыми дверями некоторые в команде <...> Владимира Зеленского видят плюсы в победе Дональда Трампа, несмотря на то, что республиканский кандидат неоднократно критиковал расходы США на поддержку Украины и выступал за быстрое окончание войны, которое может быть выгодно России", — говорится в публикации.
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По словам двух неназванных чиновников, негативная риторика Трампа в адрес Украины используется лишь для победы на выборах, которая не обязательно будет соответствовать его действиям в случае возвращения в Белый дом.

Однако некоторые украинские чиновники признали, что существует большая вероятность ухудшения ситуации, и они обеспокоены тем, что Трамп будет настаивать на территориальных уступках Киева, чему администрация Зеленского категорически противится.

Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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