https://ria.ru/20241102/ukraina-1981512073.html
Медведев назвал задачу киевских властей
Медведев назвал задачу киевских властей - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев назвал задачу киевских властей
Задача действующей власти Украины - набить карманы, потому что сейчас в бюджет государства поступают огромные деньги, а контроля нет, заявил заместитель... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:00
2024-11-02T13:00
2024-11-02T13:20
украина
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Задача действующей власти Украины - набить карманы, потому что сейчас в бюджет государства поступают огромные деньги, а контроля нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT."Задача номер два - это набить карманы, как это ни банально и ни печально звучит, потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, я не имею в виду еще поставку оружия. Но мы понимаем, как они расходуются. Огромное количество этих денег просто расхищается. Во время войны контроля нет, особенно, в таком государстве, как Украина. Это очевидно абсолютно. Контроль очень опосредованный. Тем не менее, запад идет на это", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241029/tysyacha-1980622328.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, дмитрий медведев
Украина, В мире, Дмитрий Медведев
Медведев назвал задачу киевских властей
Медведев: задача власти в Киеве — набить карманы, пользуясь отсутствием контроля
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Задача действующей власти Украины - набить карманы, потому что сейчас в бюджет государства поступают огромные деньги, а контроля нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
"Задача номер два - это набить карманы, как это ни банально и ни печально звучит, потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, я не имею в виду еще поставку оружия. Но мы понимаем, как они расходуются. Огромное количество этих денег просто расхищается. Во время войны контроля нет, особенно, в таком государстве, как Украина. Это очевидно абсолютно. Контроль очень опосредованный. Тем не менее, запад идет на это", - сказал Медведев.