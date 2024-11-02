https://ria.ru/20241102/ukraina-1981512073.html

Медведев назвал задачу киевских властей

Медведев назвал задачу киевских властей - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев назвал задачу киевских властей

Задача действующей власти Украины - набить карманы, потому что сейчас в бюджет государства поступают огромные деньги, а контроля нет, заявил заместитель... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:00

2024-11-02T13:00

2024-11-02T13:20

украина

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Задача действующей власти Украины - набить карманы, потому что сейчас в бюджет государства поступают огромные деньги, а контроля нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT."Задача номер два - это набить карманы, как это ни банально и ни печально звучит, потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, я не имею в виду еще поставку оружия. Но мы понимаем, как они расходуются. Огромное количество этих денег просто расхищается. Во время войны контроля нет, особенно, в таком государстве, как Украина. Это очевидно абсолютно. Контроль очень опосредованный. Тем не менее, запад идет на это", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241029/tysyacha-1980622328.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, дмитрий медведев