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Медведев назвал задачу киевских властей - РИА Новости, 02.11.2024
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13:00 02.11.2024 (обновлено: 13:20 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981512073.html
Медведев назвал задачу киевских властей
Медведев назвал задачу киевских властей - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев назвал задачу киевских властей
Задача действующей власти Украины - набить карманы, потому что сейчас в бюджет государства поступают огромные деньги, а контроля нет, заявил заместитель... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:00
2024-11-02T13:20
украина
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Задача действующей власти Украины - набить карманы, потому что сейчас в бюджет государства поступают огромные деньги, а контроля нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT."Задача номер два - это набить карманы, как это ни банально и ни печально звучит, потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, я не имею в виду еще поставку оружия. Но мы понимаем, как они расходуются. Огромное количество этих денег просто расхищается. Во время войны контроля нет, особенно, в таком государстве, как Украина. Это очевидно абсолютно. Контроль очень опосредованный. Тем не менее, запад идет на это", - сказал Медведев.
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украина, в мире, дмитрий медведев
Украина, В мире, Дмитрий Медведев
Медведев назвал задачу киевских властей

Медведев: задача власти в Киеве — набить карманы, пользуясь отсутствием контроля

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Задача действующей власти Украины - набить карманы, потому что сейчас в бюджет государства поступают огромные деньги, а контроля нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
"Задача номер два - это набить карманы, как это ни банально и ни печально звучит, потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, я не имею в виду еще поставку оружия. Но мы понимаем, как они расходуются. Огромное количество этих денег просто расхищается. Во время войны контроля нет, особенно, в таком государстве, как Украина. Это очевидно абсолютно. Контроль очень опосредованный. Тем не менее, запад идет на это", - сказал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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