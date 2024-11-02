https://ria.ru/20241102/ukr-1981455080.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T02:40
2024-11-02T02:40
2024-11-02T02:40
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Сумской области тревога звучит уже более 6,5 часов - с 19.42 мск пятницы. В Полтавской области сигналы воздушной тревоги начали звучать с 00.32 мск, в Днепропетровской - с 01.11 мск, в Черниговской - с 01.41 мск субботы. В Черкасской и Кировоградской областях тревогу объявили почти одновременно - в 02.17 и в 02.18 мск соответственно. В Харьковской области сигнал воздушной тревоги звучит с 02.28 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241102/razvozhaev-1981454740.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины