https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981584116.html

Генконсульство России будет следить за сообщениями о заражениях в Турции

Генконсульство России будет следить за сообщениями о заражениях в Турции - РИА Новости, 02.11.2024

Генконсульство России будет следить за сообщениями о заражениях в Турции

Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости о ряде случаев заражения вирусной инфекцией у туристов, массовой вспышки не наблюдается, власти курортной... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:17

2024-11-02T17:17

2024-11-02T17:29

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турция

анталья (провинция)

белек

в мире

здоровье - общество

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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости о ряде случаев заражения вирусной инфекцией у туристов, массовой вспышки не наблюдается, власти курортной провинции заверили, что держат ситуацию под контролем.Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете."В связи с появившейся в СМИ информацией о вспышке заболеваемости вирусом на побережье турецкого Белека генеральное консульство России в Анталье сообщает, что, по данным профильных организаций Антальи, в период с 26 октября по 2 ноября 2024 г. зафиксирован ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, в частности ротавирусной инфекции", - говорится в заявлении диппредставительства.

https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html

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турция

анталья (провинция)

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россия, турция, анталья (провинция), белек, в мире, здоровье - общество