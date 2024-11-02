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Генконсульство России будет следить за сообщениями о заражениях в Турции - РИА Новости, 02.11.2024
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17:17 02.11.2024 (обновлено: 17:29 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981584116.html
Генконсульство России будет следить за сообщениями о заражениях в Турции
Генконсульство России будет следить за сообщениями о заражениях в Турции - РИА Новости, 02.11.2024
Генконсульство России будет следить за сообщениями о заражениях в Турции
Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости о ряде случаев заражения вирусной инфекцией у туристов, массовой вспышки не наблюдается, власти курортной... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:17
2024-11-02T17:29
россия
турция
анталья (провинция)
белек
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости о ряде случаев заражения вирусной инфекцией у туристов, массовой вспышки не наблюдается, власти курортной провинции заверили, что держат ситуацию под контролем.Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете."В связи с появившейся в СМИ информацией о вспышке заболеваемости вирусом на побережье турецкого Белека генеральное консульство России в Анталье сообщает, что, по данным профильных организаций Антальи, в период с 26 октября по 2 ноября 2024 г. зафиксирован ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, в частности ротавирусной инфекции", - говорится в заявлении диппредставительства.
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россия, турция, анталья (провинция), белек, в мире, здоровье - общество
Россия, Турция, Анталья (провинция), Белек, В мире, Здоровье - Общество
Генконсульство России будет следить за сообщениями о заражениях в Турции

Генконсульство будет следить за данными заражениях неизвестным вирусом в Анталье

CC BY-SA 3.0 / King Otto / Город Белек, Турция
Город Белек, Турция - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
CC BY-SA 3.0 / King Otto /
Город Белек, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости о ряде случаев заражения вирусной инфекцией у туристов, массовой вспышки не наблюдается, власти курортной провинции заверили, что держат ситуацию под контролем.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете.
"В связи с появившейся в СМИ информацией о вспышке заболеваемости вирусом на побережье турецкого Белека генеральное консульство России в Анталье сообщает, что, по данным профильных организаций Антальи, в период с 26 октября по 2 ноября 2024 г. зафиксирован ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, в частности ротавирусной инфекции", - говорится в заявлении диппредставительства.
Город Белек, Турция - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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