https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html

Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке

Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке - РИА Новости, 02.11.2024

Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке

Власти турецкого курорта Белек не получили от россиян жалоб на вирус, сообщили РИА Новости в муниципалитете провинции Анталья. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:50

2024-11-02T09:50

2024-11-02T11:31

туризм

анталья (провинция)

россия

белек

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/79/1550237923_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_7684a4f824555f9118b257b1b706d286.jpg

АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Власти турецкого курорта Белек не получили от россиян жалоб на вирус, сообщили РИА Новости в муниципалитете провинции Анталья.О вспышке "мощного вируса" в Белеке сообщил сегодня Telegram-канал SHOT. По его данным, несколько десятков взрослых и детей обратились в местную больницу, часть туристов заболевают уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолете.

https://ria.ru/20231026/strakhovka-1905437305.html

анталья (провинция)

россия

белек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анталья (провинция), россия, белек, новости - туризм