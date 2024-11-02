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Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке
Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке - РИА Новости, 02.11.2024
Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке
Власти турецкого курорта Белек не получили от россиян жалоб на вирус, сообщили РИА Новости в муниципалитете провинции Анталья. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:50
2024-11-02T09:50
2024-11-02T11:31
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АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Власти турецкого курорта Белек не получили от россиян жалоб на вирус, сообщили РИА Новости в муниципалитете провинции Анталья.О вспышке "мощного вируса" в Белеке сообщил сегодня Telegram-канал SHOT. По его данным, несколько десятков взрослых и детей обратились в местную больницу, часть туристов заболевают уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолете.
https://ria.ru/20231026/strakhovka-1905437305.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), россия, белек, новости - туризм
Туризм, Анталья (провинция), Россия, Белек, Новости - Туризм
Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке
Власти Антальи заявили об отсутствии жалоб от туристов из РФ на вирус в Белеке