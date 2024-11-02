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Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке - РИА Новости, 02.11.2024
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Туризм
 
09:50 02.11.2024 (обновлено: 11:31 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html
Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке
Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке - РИА Новости, 02.11.2024
Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке
Власти турецкого курорта Белек не получили от россиян жалоб на вирус, сообщили РИА Новости в муниципалитете провинции Анталья. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:50
2024-11-02T11:31
туризм
анталья (провинция)
россия
белек
новости - туризм
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АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Власти турецкого курорта Белек не получили от россиян жалоб на вирус, сообщили РИА Новости в муниципалитете провинции Анталья.О вспышке "мощного вируса" в Белеке сообщил сегодня Telegram-канал SHOT. По его данным, несколько десятков взрослых и детей обратились в местную больницу, часть туристов заболевают уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолете.
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анталья (провинция), россия, белек, новости - туризм
Туризм, Анталья (провинция), Россия, Белек, Новости - Туризм
Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке

Власти Антальи заявили об отсутствии жалоб от туристов из РФ на вирус в Белеке

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТуристы загорают на пирсе в Анталье
Туристы загорают на пирсе в Анталье - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Туристы загорают на пирсе в Анталье. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Власти турецкого курорта Белек не получили от россиян жалоб на вирус, сообщили РИА Новости в муниципалитете провинции Анталья.
«

Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности от российских, по вашей информации. Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство

Муниципалитет провинции Анталья
О вспышке "мощного вируса" в Белеке сообщил сегодня Telegram-канал SHOT. По его данным, несколько десятков взрослых и детей обратились в местную больницу, часть туристов заболевают уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолете.
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ТуризмАнталья (провинция)РоссияБелекНовости - Туризм
 
 
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