https://ria.ru/20241102/tsentrobank-1981507738.html

ЦБ утвердил перечень системно значимых банков

ЦБ утвердил перечень системно значимых банков - РИА Новости, 02.11.2024

ЦБ утвердил перечень системно значимых банков

Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, регулятор оставил его без изменений, следует из сообщения ЦБ РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:44

2024-11-02T12:44

2024-11-02T13:42

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, регулятор оставил его без изменений, следует из сообщения ЦБ РФ."Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций", - говорится в сообщении регулятора.ЦБ уточняет, что на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.В перечне остались "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Т-Банк (ранее "Тинькофф"), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

https://ria.ru/20241101/banki-1981376832.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)