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ЦБ утвердил перечень системно значимых банков - РИА Новости, 02.11.2024
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12:44 02.11.2024 (обновлено: 13:42 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/tsentrobank-1981507738.html
ЦБ утвердил перечень системно значимых банков
ЦБ утвердил перечень системно значимых банков - РИА Новости, 02.11.2024
ЦБ утвердил перечень системно значимых банков
Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, регулятор оставил его без изменений, следует из сообщения ЦБ РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:44
2024-11-02T13:42
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, регулятор оставил его без изменений, следует из сообщения ЦБ РФ."Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций", - говорится в сообщении регулятора.ЦБ уточняет, что на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.В перечне остались "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Т-Банк (ранее "Тинькофф"), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ утвердил перечень системно значимых банков

ЦБ утвердил перечень 13 системно значимых банков

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, регулятор оставил его без изменений, следует из сообщения ЦБ РФ.
"Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций", - говорится в сообщении регулятора.
ЦБ уточняет, что на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.
В перечне остались "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Т-Банк (ранее "Тинькофф"), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
Надпись Вклады в помещении банка - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Российские банки начали поднимать ставки по вкладам
1 ноября, 15:54
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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