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ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 02.11.2024
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21:58 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/tsakhal-1981622052.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 02.11.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Насер" ливанского шиитского движения "Хезболлах". РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T21:58
2024-11-02T21:58
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Насер" ливанского шиитского движения "Хезболлах". "Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения "Насер" (движения - ред.) "Хезболлах", террориста Джафара Хадера Фаура, а также командира по управлению системами беспилотников этого подразделения", - говорится в сообщении армии в ее Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,8 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Насер"

© СоцсетиИзраильский солдат
Израильский солдат - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Соцсети
Израильский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Насер" ливанского шиитского движения "Хезболлах".
"Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения "Насер" (движения - ред.) "Хезболлах", террориста Джафара Хадера Фаура, а также командира по управлению системами беспилотников этого подразделения", - говорится в сообщении армии в ее Telegram-канале.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,8 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
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В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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