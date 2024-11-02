https://ria.ru/20241102/tsakhal-1981622052.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 02.11.2024

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Насер" ливанского шиитского движения "Хезболлах". РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T21:58

2024-11-02T21:58

2024-11-02T21:58

в мире

израиль

ливан

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952804935_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_503a7f13f08d28835ecb75b814d140d2.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Насер" ливанского шиитского движения "Хезболлах". "Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения "Насер" (движения - ред.) "Хезболлах", террориста Джафара Хадера Фаура, а также командира по управлению системами беспилотников этого подразделения", - говорится в сообщении армии в ее Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,8 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС

https://ria.ru/20241017/istochnik-1978548338.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024