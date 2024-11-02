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ЦАХАЛ заявила об уничтожении пусковой установки "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила об уничтожении пусковой установки "Хезболлы" - РИА Новости, 02.11.2024
ЦАХАЛ заявила об уничтожении пусковой установки "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении в Ливане пусковой установки движения "Хезболлах", из которой в ночь на субботу был обстрелян центр страны. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:51
2024-11-02T15:51
2024-11-02T15:51
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении в Ливане пусковой установки движения "Хезболлах", из которой в ночь на субботу был обстрелян центр страны. "Ночью (в субботу - ред.) из Ливана по центру Израиля было выпущено три ракеты. Ранее сегодня ВВС Израиля поразили пусковую установку в Ливане, которая использовалась для запуска ракет", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные сообщили, что в ходе одного из последних обстрелов из Ливана было зафиксировано порядка 30 ракет, выпущенных по северным районам Израиля. Отмечается, что большинство из них были перехвачены, но также были зафиксированы и падения.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила об уничтожении пусковой установки "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила об уничтожении в Ливане пусковой установки движения "Хезболла"