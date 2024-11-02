https://ria.ru/20241102/trevoga-1981618305.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога пятый раз за день объявлена в Киеве, кроме того, тревога снова звучит в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T21:15
2024-11-02T21:15
2024-11-02T21:18
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога пятый раз за день объявлена в Киеве, кроме того, тревога снова звучит в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве в очередной раз объявили в 20.58 мск. Во второй раз за день тревога объявлена в Киевской области - с 20.46 мск. Кроме того, тревога звучит больше часа в Черкасской и Черниговской областях, более двух часов - в Полтавской области. Ранее в субботу воздушная тревога уже звучала в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, позже она была отменена везде, кроме Сумской области. В этом регионе она звучит более пяти часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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киевская область, киев, черниговская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев, Черниговская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога пятый раз за день объявлена в Киеве