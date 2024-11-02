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В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2024
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена в Киеве, сообщили в субботу в Киевской городской администрации. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:16
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена в Киеве, сообщили в субботу в Киевской городской администрации. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на субботу и утром сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал более пяти часов, а после этого включался примерно на полчаса и час. По данным министерства на 14.07 мск, тревога также звучит в Житомирской и Киевской областях. "В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в Telegram-канале администрации. Ранее в ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.
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в мире, киев, киевская область, верховная рада украины
В мире, Киев, Киевская область, Верховная Рада Украины
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу