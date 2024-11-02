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Резидент ОЭЗ Москвы реализует проекты для транспортной инфраструктуры РФ

Резидент ОЭЗ Москвы реализует проекты для транспортной инфраструктуры РФ - РИА Новости, 02.11.2024

Резидент ОЭЗ Москвы реализует проекты для транспортной инфраструктуры РФ

С начала текущего года один из резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" —Нанотехнологический центр композитов (НЦК) — смог реализовать... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T07:13

2024-11-02T07:13

2024-11-02T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. С начала текущего года один из резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" —Нанотехнологический центр композитов (НЦК) — смог реализовать некоторые крупные проектов для транспортной инфраструктуры в России, сообщил в субботу министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что на железнодорожном мосту магистрали Чита — Иркутск и путепроводе трассы "Золотое кольцо" были установлены композитные перильные ограждения, а на одном из мостов Чувашии — свыше 500 метров водоотводных лотков из этого материала."Продукция на основе композитных материалов резидента ОЭЗ “Технополис Москва” применяется на различных инфраструктурных объектах страны: мостах и путепроводах, в жилых домах и торговых центрах, на гидротехнических сооружениях и объектах энергетической инфраструктуры. На сегодняшний день композитные перила компании установлены на автомобильных и железных дорогах России. Только в III квартале этого года ими был оснащен железнодорожный мост на магистрали Чита — Иркутск", - привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Министр добавил, что данная компания смогла выпустить композитные изделия на сумму свыше 7 млрд рублей за то время, когда стала резидентом особой экономической зоны “Технополис Москва”.Отмечается, что в 2024 году продукция НЦК была использована при реконструкции Октябрьского моста в Чебоксарах и на путепроводе федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо".В свою очередь, гендиректор компании Михаил Столяров заявил, что композитные перильные ограждения и водоотводные лотки отличаются малым весом, коррозионной стойкостью и долговечностью. Он уточнил, что они просты в замене элементов конструкции. Также фактически отсутствует необходимость затрат на их обслуживание.Кроме того, благодаря использованию композитных материалов появляется возможность уменьшать сроки и стоимости выполнения работ на 15-20 процентов по сравнению с традиционными изделиями.Система внешнего армирования на основе углеволокна резидента ОЭЗ "Технополис Москва", применяемая при строительстве и реконструкции мостовых сооружений и путепроводов, успешно заменяет металлические аналоги. Этого удается добиться из-за нескольких значительных преимуществ.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дёгтева, производственная программа компании НЦК на многочисленных технологических участках спланирована на годы вперед. Он уточнил, что это предприятие расширило свои площади до 14 тыс. "квадратов" и вырастило поколение высококвалифицированных молодых специалистов. На сегодняшний день трудовой коллектив резидента ОЭЗ "Технополис Москва" насчитывает свыше 270 человек.Перилами НЦК ранее был оборудован Юбилейный мост через реку Черная в Костроме. Перила и лотки установлены на Президентском мосту в Ульяновске, на Чуйском тракте в Алтайском крае и на путепроводе через железную дорогу в городе Минеральные Воды в Ставрополье. На Дальнем Востоке они были использованы на мостах через реки Амур, Белая и Кострома в Сахалинской области, где проходят транспортные магистрали федерального значения. Во Владивостоке эта технология была применена на железнодорожном Казанском мосту.Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом. Здесь действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. ОЭЗ на протяжении нескольких лет — лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Гарбузов сообщил, что на Международном форуме ОЭЗ-2024 озвучили результаты второго ESG-рейтинга российских особых экономических зон; лидерами стали ОЭЗ технико-внедренческого типа "Технополис Москва" и ОЭЗ "Дубна".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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