https://ria.ru/20241102/tomsk-1981517733.html

В Томске проверят детсад после сообщения о жестоком обращении с ребенком

В Томске проверят детсад после сообщения о жестоком обращении с ребенком - РИА Новости, 02.11.2024

В Томске проверят детсад после сообщения о жестоком обращении с ребенком

Следователи СК и прокуратура организовали проверки после сообщений в социальных сетях о том, что воспитатель детского сада тащила мальчика за капюшон и трясла... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:23

2024-11-02T13:23

2024-11-02T13:23

происшествия

томск

томская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

НОВОСИБИРСК, 2 ноя – РИА Новости. Следователи СК и прокуратура организовали проверки после сообщений в социальных сетях о том, что воспитатель детского сада тащила мальчика за капюшон и трясла его. В следственном управлении СК РФ по региону пояснили, что в СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что 31 октября женщина-воспитатель на территории детского сада № 61 в Томске за капюшон тащила ребенка по земле, а после с силой тряхнула его, вызвав своими действиями его сильный плач. "По данному поводу следственными органами следственного управления СК России по Томской области организовано проведение процессуальной проверки по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении СУСК. Обстоятельства инцидента проверит и прокуратура. "По поручению прокурора региона Сергея Ломакина прокуратура Октябрьского района Томска проведет проверку соблюдения дошкольным учреждением законодательства об образовании, в том числе на предмет обеспечения безопасных условий пребывания в нем воспитанников", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241021/infektsiya-1979152504.html

томск

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томск, томская область, следственный комитет россии (ск рф)