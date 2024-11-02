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В Томске проверят детсад после сообщения о жестоком обращении с ребенком - РИА Новости, 02.11.2024
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13:23 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/tomsk-1981517733.html
В Томске проверят детсад после сообщения о жестоком обращении с ребенком
В Томске проверят детсад после сообщения о жестоком обращении с ребенком - РИА Новости, 02.11.2024
В Томске проверят детсад после сообщения о жестоком обращении с ребенком
Следователи СК и прокуратура организовали проверки после сообщений в социальных сетях о том, что воспитатель детского сада тащила мальчика за капюшон и трясла... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:23
2024-11-02T13:23
происшествия
томск
томская область
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НОВОСИБИРСК, 2 ноя – РИА Новости. Следователи СК и прокуратура организовали проверки после сообщений в социальных сетях о том, что воспитатель детского сада тащила мальчика за капюшон и трясла его. В следственном управлении СК РФ по региону пояснили, что в СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что 31 октября женщина-воспитатель на территории детского сада № 61 в Томске за капюшон тащила ребенка по земле, а после с силой тряхнула его, вызвав своими действиями его сильный плач. "По данному поводу следственными органами следственного управления СК России по Томской области организовано проведение процессуальной проверки по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении СУСК. Обстоятельства инцидента проверит и прокуратура. "По поручению прокурора региона Сергея Ломакина прокуратура Октябрьского района Томска проведет проверку соблюдения дошкольным учреждением законодательства об образовании, в том числе на предмет обеспечения безопасных условий пребывания в нем воспитанников", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, томск, томская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Томск, Томская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Томске проверят детсад после сообщения о жестоком обращении с ребенком

В Томске проверят сообщения о том, что воспитатель трясла ребенка за капюшон

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Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 2 ноя – РИА Новости. Следователи СК и прокуратура организовали проверки после сообщений в социальных сетях о том, что воспитатель детского сада тащила мальчика за капюшон и трясла его.
В следственном управлении СК РФ по региону пояснили, что в СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что 31 октября женщина-воспитатель на территории детского сада № 61 в Томске за капюшон тащила ребенка по земле, а после с силой тряхнула его, вызвав своими действиями его сильный плач.
"По данному поводу следственными органами следственного управления СК России по Томской области организовано проведение процессуальной проверки по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении СУСК.
Обстоятельства инцидента проверит и прокуратура. "По поручению прокурора региона Сергея Ломакина прокуратура Октябрьского района Томска проведет проверку соблюдения дошкольным учреждением законодательства об образовании, в том числе на предмет обеспечения безопасных условий пребывания в нем воспитанников", - говорится в сообщении ведомства.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Петербурге в детском саду выявили 17 случаев сальмонеллеза
21 октября, 16:54
 
ПроисшествияТомскТомская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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