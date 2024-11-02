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В Нижнем Новгороде пьяная пассажирка угнала такси - РИА Новости, 02.11.2024
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11:17 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/taksi--1981491700.html
В Нижнем Новгороде пьяная пассажирка угнала такси
В Нижнем Новгороде пьяная пассажирка угнала такси - РИА Новости, 02.11.2024
В Нижнем Новгороде пьяная пассажирка угнала такси
Полицейские в Нижнем Новгороде задержали пьяную девушку, угнавшую автомобиль такси, сообщило МВД региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:17
2024-11-02T11:17
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде задержали пьяную девушку, угнавшую автомобиль такси, сообщило МВД региона в Telegram-канале. В отдел полиции позвонил таксист, рассказав, что его пассажирка угнала автомобиль, когда он вышел в магазин, оставив ключи в замке зажигания. "Сотрудники ДПС полиции Нижнего Новгорода обнаружили машину на Волжской набережной. Угонщице не удалось далеко уехать, так как в автомобиле закончился бензин", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения. В отношении неё составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Также по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. "21-летняя жительница Владимирской области признала свою вину и будет дожидаться окончания расследования под подпиской о невыезде", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240930/balashiha-1975601881.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде пьяная пассажирка угнала такси

В Нижнем Новгороде задержали пьяную девушку, угнавшую такси

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде задержали пьяную девушку, угнавшую автомобиль такси, сообщило МВД региона в Telegram-канале.
В отдел полиции позвонил таксист, рассказав, что его пассажирка угнала автомобиль, когда он вышел в магазин, оставив ключи в замке зажигания.
«
"Сотрудники ДПС полиции Нижнего Новгорода обнаружили машину на Волжской набережной. Угонщице не удалось далеко уехать, так как в автомобиле закончился бензин", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения. В отношении неё составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Также по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.
"21-летняя жительница Владимирской области признала свою вину и будет дожидаться окончания расследования под подпиской о невыезде", - подчеркивается в сообщении.
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