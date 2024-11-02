https://ria.ru/20241102/svo-1981521401.html

Мартиндейл призвал организовать трибунал против киевских властей

Мартиндейл призвал организовать трибунал против киевских властей - РИА Новости, 02.11.2024

Мартиндейл призвал организовать трибунал против киевских властей

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, призвал организовать трибунал в отношении киевских властей. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:36

2024-11-02T13:36

2024-11-02T14:00

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вооруженные силы украины

дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, призвал организовать трибунал в отношении киевских властей. "Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти. И я считаю, что это лучший вариант, если их будут судить, если будет трибунал", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

https://ria.ru/20241101/svo-1981447443.html

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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл