Мартиндейл призвал организовать трибунал против киевских властей
Гражданин США Мартиндейл призвал организовать трибунал против киевских властей
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, призвал организовать трибунал в отношении киевских властей.
"Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти. И я считаю, что это лучший вариант, если их будут судить, если будет трибунал", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".