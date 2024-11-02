https://ria.ru/20241102/svo-1981501652.html
Российская армия освободила Кураховку в Донбассе
Российская армия освободила Кураховку в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2024
Российская армия освободила Кураховку в Донбассе
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ОСВОБОДИЛА КУРАХОВКУ В ДОНБАССЕ - МО РФ РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:22
2024-11-02T12:22
2024-11-02T12:22
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980856083_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_41b916d261cee5f8141dcd908087205d.jpg
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ОСВОБОДИЛА КУРАХОВКУ В ДОНБАССЕ - МО РФ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980856083_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_cc4346414c612d7f0e98b4036b0966b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Специальная военная операция на Украине
Российская армия освободила Кураховку в Донбассе
Минобороны: российская армия освободила Кураховку в Донбассе