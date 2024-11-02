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Российская армия освободила Кураховку в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
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Российская армия освободила Кураховку в Донбассе
Российская армия освободила Кураховку в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2024
Российская армия освободила Кураховку в Донбассе
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ОСВОБОДИЛА КУРАХОВКУ В ДОНБАССЕ - МО РФ РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:22
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специальная военная операция на украине
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Российская армия освободила Кураховку в Донбассе

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Российский веннослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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