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Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 02.11.2024 (обновлено: 08:56 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/su-25-1981459774.html
Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области
Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области
Экипажи российских самолетов Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T05:05
2024-11-02T08:56
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Экипажи российских самолетов Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", — рассказали в ведомстве. После этого экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", — добавили в Минобороны.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 1 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 28,8 тысячи солдат, 180 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html
https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981459269.html
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Боевая работа Су-25 в приграничных районах Курской области
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области

Минобороны: российские Су-25 нанесли удары по бронетехнике и личному составу ВСУ

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Экипажи российских самолетов Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Минобороны.
"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", — рассказали в ведомстве.
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После этого экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", — добавили в Минобороны.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 1 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 28,8 тысячи солдат, 180 танков и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-25
 
 
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