https://ria.ru/20241102/su-25-1981459774.html

Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области

Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024

Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области

Экипажи российских самолетов Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T05:05

2024-11-02T05:05

2024-11-02T08:56

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-25

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Экипажи российских самолетов Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", — рассказали в ведомстве. После этого экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", — добавили в Минобороны.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 1 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 28,8 тысячи солдат, 180 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981459269.html

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Боевая работа Су-25 в приграничных районах Курской области Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. 2024-11-02T05:05 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25