https://ria.ru/20241102/stomakhin-1981604560.html
МВД разыскивает публициста Стомахина, осужденного за призывы к терроризму
МВД разыскивает публициста Стомахина, осужденного за призывы к терроризму - РИА Новости, 02.11.2024
МВД разыскивает публициста Стомахина, осужденного за призывы к терроризму
Публицист Борис Стомахин, осужденный за призывы к терроризму, объявлен в розыск по уголовному делу, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:19
2024-11-02T19:19
2024-11-02T19:48
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Публицист Борис Стомахин, осужденный за призывы к терроризму, объявлен в розыск по уголовному делу, следует из базы МВД РФ."Основание для розыска: разыскивается по статье", - следует из карточки базы.По какой именно статье ведется розыск, не уточняется. В мае против Стомахина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Ранее источник РИА Новости рассказал, что силовики проверяют Стомахина по этой статье в связи с его постами в соцсетях.Стомахин в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца. В августе 2024 года он был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации.
https://ria.ru/20241102/chirikova-1981571245.html
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борис стомахин, россия, москва, общество
Борис Стомахин, Россия, Москва, Общество
МВД разыскивает публициста Стомахина, осужденного за призывы к терроризму
МВД: публицист Стомахин, осужденный за призывы к терроризму, объявлен в розыск
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Публицист Борис Стомахин, осужденный за призывы к терроризму, объявлен в розыск по уголовному делу, следует из базы МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье", - следует из карточки базы.
По какой именно статье ведется розыск, не уточняется. В мае против Стомахина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Ранее источник РИА Новости рассказал, что силовики проверяют Стомахина по этой статье в связи с его постами в соцсетях.
Стомахин в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца. В августе 2024 года он был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации.