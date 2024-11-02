https://ria.ru/20241102/ssha-1981542808.html

В США опасаются срыва встреч выборщиков в декабре, сообщили СМИ

В США опасаются срыва встреч выборщиков в декабре, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2024

В США опасаются срыва встреч выборщиков в декабре, сообщили СМИ

Американские чиновники опасаются, что встречи выборщиков в декабре с целью формальной подачи голосов за уже избранного к тому моменту на голосовании кандидата в РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:33

2024-11-02T14:33

2024-11-02T16:35

в мире

сша

пенсильвания

висконсин

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американские чиновники опасаются, что встречи выборщиков в декабре с целью формальной подачи голосов за уже избранного к тому моменту на голосовании кандидата в президенты могут быть сорваны, сообщает телеканал NBC News. "Чиновники в колеблющихся штатах, в капитолиях которых в большинстве случаев в декабре пройдут встречи выборщиков, начинают строить планы на случай непредвиденных обстоятельств, готовясь к тому, что эти мероприятия могут быть сорваны", - указывает телеканал. Отмечается, что власти ключевых штатов рассматривают меры усиления безопасности в преддверии встреч выборщиков, а также возможную смену мест проведения этих встреч. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом, нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

сша

пенсильвания

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, висконсин, выборы президента сша — 2024