В США опасаются срыва встреч выборщиков в декабре, сообщили СМИ
NBC News: в США опасаются, что встречи выборщиков в декабре могут быть сорваны
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американские чиновники опасаются, что встречи выборщиков в декабре с целью формальной подачи голосов за уже избранного к тому моменту на голосовании кандидата в президенты могут быть сорваны, сообщает телеканал NBC News.
"Чиновники в колеблющихся штатах, в капитолиях которых в большинстве случаев в декабре пройдут встречи выборщиков, начинают строить планы на случай непредвиденных обстоятельств, готовясь к тому, что эти мероприятия могут быть сорваны", - указывает телеканал.
Отмечается, что власти ключевых штатов рассматривают меры усиления безопасности в преддверии встреч выборщиков, а также возможную смену мест проведения этих встреч.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом, нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.