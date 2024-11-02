https://ria.ru/20241102/ssha-1981522759.html

Мартиндейл предположил, что американские власти попробуют его вернуть

Мартиндейл предположил, что американские власти попробуют его вернуть - РИА Новости, 02.11.2024

Мартиндейл предположил, что американские власти попробуют его вернуть

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что американские власти могут попытаться заставить его вернуться в страну, поэтому если с его семьей... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:38

2024-11-02T13:38

2024-11-02T13:58

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дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что американские власти могут попытаться заставить его вернуться в страну, поэтому если с его семьей что-то случится, то это будет делом их рук. "Я хотел бы показать даже видео... И чтобы подтвердить, что, если со мной или со всей моей семьей что-то произойдет в ближайшем будущем, это будет не по какой-то случайности, не по каким-то естественным причинам. Это будет дело рук американских властей, чтобы заставить меня вернуться в США и обвинить меня во всех грехах", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Мартиндейл подчеркнул, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

https://ria.ru/20241101/svo-1981447443.html

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сша, россия, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл