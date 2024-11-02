Мартиндейл предположил, что американские власти попробуют его вернуть
Мартиндейл заявил, что США возможно попробуют заставить его вернуться в страну
© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что американские власти могут попытаться заставить его вернуться в страну, поэтому если с его семьей что-то случится, то это будет делом их рук.
"Я хотел бы показать даже видео... И чтобы подтвердить, что, если со мной или со всей моей семьей что-то произойдет в ближайшем будущем, это будет не по какой-то случайности, не по каким-то естественным причинам. Это будет дело рук американских властей, чтобы заставить меня вернуться в США и обвинить меня во всех грехах", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Мартиндейл подчеркнул, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".