https://ria.ru/20241102/ssha-1981475333.html
В США может начаться хаос после выборов, пишут СМИ
В США может начаться хаос после выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024
В США может начаться хаос после выборов, пишут СМИ
Президентские выборы в США "пройдут на грани", существует вероятность хаоса после электорального процесса, пишет в субботу турецкая газета Hürriyet. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:17
2024-11-02T09:17
2024-11-02T16:41
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США "пройдут на грани", существует вероятность хаоса после электорального процесса, пишет в субботу турецкая газета Hürriyet. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп. "В США идет обратный отсчет до президентских выборов, которые, как ожидается, пройдут на грани. Есть опасения, что после выборов начнется хаос, подобный тому, что произошел 6 января 2021 года в Конгрессе. С другой стороны, кандидат от республиканцев Трамп уже дает понять своим избирателям, что "демократы могут пойти на хитрость",- пишет издание. Издание также отмечает, что федеральные правоохранительные органы также бьют тревогу. "В опубликованном ранее в этом месяце докладе Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро разведки предупреждается, что распространение экстремистской риторики, связанной с выборами, "может заставить людей прибегнуть к насилию, как это произошло в 2021 году",- уточняет газета. Вашингтонцы покидают столицу перед выборами, пишут тем временем американские СМИ. Белый дом заблаговременно обнесли дополнительным забором, а опросы показывают, что подавляющее большинство, почти две трети американцев считают вероятным всплеск насилия после выборов, еще больше убеждены, что Трамп в случае проигрыша не признает своего поражения. Команда Харрис якобы готовится к тому, что он заранее объявит о победе. Свое поражение на выборах 2020 года Трамп так и не признал, а его сторонники 6 января 2021 года - в день утверждения результатов конгрессом - устроили беспорядки в Капитолии.
https://ria.ru/20241102/evropa-1981445395.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241102/tramp-1981393868.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В США может начаться хаос после выборов, пишут СМИ
Hrriyet: президентские выборы в США пройдут на грани, есть вероятность хаоса
АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости.
Президентские выборы в США "пройдут на грани", существует вероятность хаоса после электорального процесса, пишет в субботу турецкая газета Hürriyet
.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп
.
"В США идет обратный отсчет до президентских выборов, которые, как ожидается, пройдут на грани. Есть опасения, что после выборов начнется хаос, подобный тому, что произошел 6 января 2021 года в Конгрессе. С другой стороны, кандидат от республиканцев Трамп уже дает понять своим избирателям, что "демократы могут пойти на хитрость",- пишет издание.
Издание также отмечает, что федеральные правоохранительные органы также бьют тревогу. "В опубликованном ранее в этом месяце докладе Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро разведки предупреждается, что распространение экстремистской риторики, связанной с выборами, "может заставить людей прибегнуть к насилию, как это произошло в 2021 году",- уточняет газета.
Вашингтонцы покидают столицу перед выборами, пишут тем временем американские СМИ. Белый дом заблаговременно обнесли дополнительным забором, а опросы показывают, что подавляющее большинство, почти две трети американцев считают вероятным всплеск насилия после выборов, еще больше убеждены, что Трамп в случае проигрыша не признает своего поражения. Команда Харрис якобы готовится к тому, что он заранее объявит о победе.
Свое поражение на выборах 2020 года Трамп так и не признал, а его сторонники 6 января 2021 года - в день утверждения результатов конгрессом - устроили беспорядки в Капитолии.