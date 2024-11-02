https://ria.ru/20241102/ssha-1981467622.html

Глава Бразилии рассказал, кого хотел бы видеть в качестве президента США

Глава Бразилии рассказал, кого хотел бы видеть в качестве президента США - РИА Новости, 02.11.2024

Глава Бразилии рассказал, кого хотел бы видеть в качестве президента США

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью телеканалу LCI, что ему в качестве президента США предпочтительнее нынешний американский... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:23

2024-11-02T08:23

2024-11-02T17:19

в мире

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камала харрис

дональд трамп

луис инасиу лула да силва

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью телеканалу LCI, что ему в качестве президента США предпочтительнее нынешний американский вице-президент Камала Харрис. "Будет здорово иметь у власти Камалу Харрис", - отметил он. По его мнению, пребывание Харрис на посту главы США поможет укреплению демократии в стране. В связи с этим он напомнил о штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года. Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, бразилия, камала харрис, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, выборы президента сша — 2024