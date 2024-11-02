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Глава Бразилии рассказал, кого хотел бы видеть в качестве президента США - РИА Новости, 02.11.2024
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08:23 02.11.2024 (обновлено: 17:19 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ssha-1981467622.html
Глава Бразилии рассказал, кого хотел бы видеть в качестве президента США
Глава Бразилии рассказал, кого хотел бы видеть в качестве президента США - РИА Новости, 02.11.2024
Глава Бразилии рассказал, кого хотел бы видеть в качестве президента США
Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью телеканалу LCI, что ему в качестве президента США предпочтительнее нынешний американский... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:23
2024-11-02T17:19
в мире
сша
бразилия
камала харрис
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью телеканалу LCI, что ему в качестве президента США предпочтительнее нынешний американский вице-президент Камала Харрис. "Будет здорово иметь у власти Камалу Харрис", - отметил он. По его мнению, пребывание Харрис на посту главы США поможет укреплению демократии в стране. В связи с этим он напомнил о штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года. Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241102/tramp-1981393868.html
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в мире, сша, бразилия, камала харрис, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Бразилия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Выборы президента США — 2024
Глава Бразилии рассказал, кого хотел бы видеть в качестве президента США

Лула да Силва заявил, что хотел бы видеть Харрис в качестве президента США

© AP Photo / Alex BrandonБывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью телеканалу LCI, что ему в качестве президента США предпочтительнее нынешний американский вице-президент Камала Харрис.
"Будет здорово иметь у власти Камалу Харрис", - отметил он.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
Вчера, 16:49
По его мнению, пребывание Харрис на посту главы США поможет укреплению демократии в стране. В связи с этим он напомнил о штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года.
Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреСШАБразилияКамала ХаррисДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваВыборы президента США — 2024
 
 
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