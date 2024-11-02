https://ria.ru/20241102/sotsobsluzhivanie-1981529577.html

Глава Ямала и полпред в УрФО открыли центр соцобслуживания в Салехарде

Глава Ямала и полпред в УрФО открыли центр соцобслуживания в Салехарде - РИА Новости, 02.11.2024

Глава Ямала и полпред в УрФО открыли центр соцобслуживания в Салехарде

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога в субботу открыли в Салехарде новый корпус... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:58

2024-11-02T13:58

2024-11-02T13:58

ямало-ненецкий автономный округ

салехард

ямал

дмитрий артюхов

артем жога

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога в субботу открыли в Салехарде новый корпус центра соцобслуживания "Доверие", сообщает правительств региона. По данным властей, современный комплекс располагается в трехэтажном здании общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, что в 55 раз больше, чем 29 лет назад, когда было основано "Доверие". На базе центра предусмотрены 10 отделений различного профиля. Комплексную реабилитацию здесь будут оказывать взрослым и детям с инвалидностью, а также ямальцам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и перенесшим инсульт. "На базе центра откроем третье в регионе детское отделение патологии речи, это очень востребовано в округе. Особое внимание — реабилитации наших военнослужащих. Предусмотрим необходимые программы, в том числе и для бойцов, которые приезжают в отпуск. Здесь же можно будет взять оборудование напрокат", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Как уточнили в правительстве, в учреждении обустроили тренажерный, хореографический, спортивный и зал лечебной физкультуры, изостудию. Посетителям доступны физиотерапевтические процедуры в сенсорных комнатах, сеансы в барокамере, лечение сном, сеансы виртуальной нейрокоррекции. Помимо этого, в центре оборудован большой гидротерапевтический блок, где есть душ Шарко, душ Виши, циркулярный душ и лечебные ванны. Также, подчеркнули в правительстве, впервые здесь начнет работу кризисное отделение для женщин, где мамы с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут временно проживать и получать помощь психолога.

https://ria.ru/20241101/matkapital-1981385881.html

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салехард, ямал, дмитрий артюхов, артем жога