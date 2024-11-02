https://ria.ru/20241102/soboleznovaniya-1981550416.html
В Госдуме выразили соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде
В Госдуме выразили соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде - РИА Новости, 02.11.2024
В Госдуме выразили соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови-Сад, сообщается на... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:05
2024-11-02T15:05
2024-11-02T15:05
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови-Сад, сообщается на сайте Госдумы. В пятницу, 1 ноября, на вокзале Нови-Сада произошло обрушение 50-метровго козырька из стекла, металла и бетона. В результате случившегося погибли 14 человек. Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом Нови-Саде траур объявлен на три дня. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Народной скупщины Сербии Ане Брнабич в связи с трагической гибелью людей на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад", - говорится в публикации. Председатель Госдумы также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
https://ria.ru/20241102/putin-1981492569.html
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в мире, сербия, вячеслав володин, ана брнабич, госдума рф
В мире, Сербия, Вячеслав Володин, Ана Брнабич, Госдума РФ
В Госдуме выразили соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде
Володин выразил соболезнования Ане Брнабич в связи с трагедией в Нови-Саде