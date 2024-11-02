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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА спустя шесть часов
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА спустя шесть часов - РИА Новости, 02.11.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА спустя шесть часов
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области спустя шесть часов, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T01:51
2024-11-02T01:51
2024-11-02T01:51
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области спустя шесть часов, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в пятницу в 19.31 мск, ее отменили спустя шесть часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов в Telegram-канале.
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА спустя шесть часов
Смирнов: в Курской области отменена опасность атаки БПЛА