https://ria.ru/20241102/smirnov-1981453820.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА спустя шесть часов

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА спустя шесть часов - РИА Новости, 02.11.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА спустя шесть часов

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области спустя шесть часов, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T01:51

2024-11-02T01:51

2024-11-02T01:51

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области спустя шесть часов, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в пятницу в 19.31 мск, ее отменили спустя шесть часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241102/vsu-1981449285.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)