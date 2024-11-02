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СМИ: из-за ударов Израиля по Ливану погибли более 50 человек - РИА Новости, 02.11.2024
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01:17 02.11.2024
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СМИ: из-за ударов Израиля по Ливану погибли более 50 человек
СМИ: из-за ударов Израиля по Ливану погибли более 50 человек - РИА Новости, 02.11.2024
СМИ: из-за ударов Израиля по Ливану погибли более 50 человек
Более 50 человек стали жертвами ударов Израиля по провинции Баальбек-Хермель на востоке Ливана в пятницу, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T01:17
2024-11-02T01:17
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хезболла
хамас
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 50 человек стали жертвами ударов Израиля по провинции Баальбек-Хермель на востоке Ливана в пятницу, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав. "Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 52 человека погибли в результате израильских ударов в пятницу на востоке страны... по району Баальбек-Хермель", - говорится в сообщении. Как пишет агентство со ссылкой на ведомство, 72 человека получили ранения в результате израильских ударов по провинции Баальбек-Хермель. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: из-за ударов Израиля по Ливану погибли более 50 человек

Франс Пресс: из-за ударов Израиля на востоке Ливана погибли более 50 человек

© AP Photo / Leo CorreaИзраильский вертолет Apache запускает ракету в сторону Ливана
Израильский вертолет Apache запускает ракету в сторону Ливана - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильский вертолет Apache запускает ракету в сторону Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 50 человек стали жертвами ударов Израиля по провинции Баальбек-Хермель на востоке Ливана в пятницу, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав.
"Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 52 человека погибли в результате израильских ударов в пятницу на востоке страны... по району Баальбек-Хермель", - говорится в сообщении.
Как пишет агентство со ссылкой на ведомство, 72 человека получили ранения в результате израильских ударов по провинции Баальбек-Хермель.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
 
В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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