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СМИ: из-за ударов Израиля по Ливану погибли более 50 человек

СМИ: из-за ударов Израиля по Ливану погибли более 50 человек - РИА Новости, 02.11.2024

СМИ: из-за ударов Израиля по Ливану погибли более 50 человек

Более 50 человек стали жертвами ударов Израиля по провинции Баальбек-Хермель на востоке Ливана в пятницу, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T01:17

2024-11-02T01:17

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 50 человек стали жертвами ударов Израиля по провинции Баальбек-Хермель на востоке Ливана в пятницу, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав. "Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 52 человека погибли в результате израильских ударов в пятницу на востоке страны... по району Баальбек-Хермель", - говорится в сообщении. Как пишет агентство со ссылкой на ведомство, 72 человека получили ранения в результате израильских ударов по провинции Баальбек-Хермель. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024