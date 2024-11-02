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Следствие изучит счета сторонника РДК* по делу о подготовке теракта - РИА Новости, 02.11.2024
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06:44 02.11.2024 (обновлено: 10:21 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/sledstvie-1981463728.html
Следствие изучит счета сторонника РДК* по делу о подготовке теракта
Следствие изучит счета сторонника РДК* по делу о подготовке теракта - РИА Новости, 02.11.2024
Следствие изучит счета сторонника РДК* по делу о подготовке теракта
Следствие изучает денежные операции по банковскому счету 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:44
2024-11-02T10:21
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россия
харьковская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие изучает денежные операции по банковскому счету 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК), против которого в Москве расследуется дело о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника агентства, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан. "В ходе следствия и осмотра телефона фигуранта в мессенджере Telegram были обнаружены переписки с представителями РДК*, в которых он "просил помощи для поджога госучреждений", а также банковские реквизиты. В связи с этим следствие проведет выемку и изучит выписки о движении денег по счетам фигуранта", - сказал собеседник агентства. РДК входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* (также запрещенная в России террористическая организация) и главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Боевики так называемого РДК воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* (признан в РФ террористическим) РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241102/plennyy-1981463032.html
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москва, россия, харьковская область, сергей лебедев, telegram, министерство обороны украины
Москва, Россия, Харьковская область, Сергей Лебедев, Telegram, Министерство обороны Украины
Следствие изучит счета сторонника РДК* по делу о подготовке теракта

Следствие изучит счета сторонника РДК по делу о подготовке теракта в Москве

© Маргарита Симоньян /TelegramЧлены РДК*. Кадр видео
Члены РДК*. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Маргарита Симоньян /Telegram
Члены РДК*. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие изучает денежные операции по банковскому счету 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК), против которого в Москве расследуется дело о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника агентства, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан.
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"В ходе следствия и осмотра телефона фигуранта в мессенджере Telegram были обнаружены переписки с представителями РДК*, в которых он "просил помощи для поджога госучреждений", а также банковские реквизиты. В связи с этим следствие проведет выемку и изучит выписки о движении денег по счетам фигуранта", - сказал собеседник агентства.
РДК входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* (также запрещенная в России террористическая организация) и главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Боевики так называемого РДК воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* (признан в РФ террористическим) РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
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