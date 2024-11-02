https://ria.ru/20241102/sledstvie-1981463728.html

Следствие изучит счета сторонника РДК* по делу о подготовке теракта

Следствие изучит счета сторонника РДК* по делу о подготовке теракта - РИА Новости, 02.11.2024

Следствие изучит счета сторонника РДК* по делу о подготовке теракта

Следствие изучает денежные операции по банковскому счету 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T06:44

2024-11-02T06:44

2024-11-02T10:21

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие изучает денежные операции по банковскому счету 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК), против которого в Москве расследуется дело о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника агентства, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан. "В ходе следствия и осмотра телефона фигуранта в мессенджере Telegram были обнаружены переписки с представителями РДК*, в которых он "просил помощи для поджога госучреждений", а также банковские реквизиты. В связи с этим следствие проведет выемку и изучит выписки о движении денег по счетам фигуранта", - сказал собеседник агентства. РДК входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* (также запрещенная в России террористическая организация) и главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Боевики так называемого РДК воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* (признан в РФ террористическим) РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241102/plennyy-1981463032.html

https://ria.ru/20240827/terakt-1968856251.html

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москва, россия, харьковская область, сергей лебедев, telegram, министерство обороны украины