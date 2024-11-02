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Представители 87 стран подтвердили участие в симпозиуме "Создавая будущее" - РИА Новости, 02.11.2024
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15:59 02.11.2024 (обновлено: 16:13 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/simpozium-1981562322.html
Представители 87 стран подтвердили участие в симпозиуме "Создавая будущее"
Представители 87 стран подтвердили участие в симпозиуме "Создавая будущее" - РИА Новости, 02.11.2024
Представители 87 стран подтвердили участие в симпозиуме "Создавая будущее"
Участие в научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее" в национальном центре "Россия" подтвердили представители 87 стран, заявила генеральный директор... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:59
2024-11-02T16:13
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Участие в научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее" в национальном центре "Россия" подтвердили представители 87 стран, заявила генеральный директор центра Наталья Виртуозова. Ранее она сообщила, что национальный центр "Россия" откроется в "Экспоцентре" 4 ноября научно-фантастическим симпозиумом "Создавая будущее". За три дня состоятся более 60 мероприятий, посвященных четырем объектам исследования: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций. "На сегодняшний день у нас подтвердились представители 87 стран - это фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев мира", - сказала Виртуозова журналистам. Она отметила, что выставка открывается экспозицией из трех частей. "Первая часть выставки о мечте, о том, как столетия назад великие писатели, мировые мечтали фантазировали, и как их мечты превратились в изобретения", - рассказала Виртуозова, отметив, что на выставке предусмотрена зона для детей. Вторая часть выставки, добавила она, собрала в себе работы выпускников академий художеств нескольких стран, таких как Россия, Китай, Индия, Бразилия и других. В этой части будет представлена уменьшенная копия скульптуры "Дитя земли", оригинал которой находится в пустыне Гоби в Китае. Третья часть выставки представляет собой лекторий, в котором также будут проходить дискуссии. Кроме того, по ее словам, в центре предусмотрены территории временных экспозиций. "Уже с 12 ноября здесь представители правительства Российской Федерации в рамках разных форматов будут отвечать на вопросы, касающиеся национальных целей, которые установил Владимир Владимирович Путин", - отметила глава центра. Виртуозова также рассказала, что в центре предусмотрен концертный зал на 1,6 тысячи мест. "Он не только очень красивый, но еще очень технологичный зал, поэтому мы ждем, что очень много мероприятий здесь будет удобно проводить", - сказала она. Виртуозова уточнила, что 4 ноября национальный центр будет открыт для участников симпозиума, а 7 ноября он откроется для всех посетителей.
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китай, россия, индия, экспоцентр, общество, москва
Китай, Россия, Индия, Экспоцентр, Общество, Москва
Представители 87 стран подтвердили участие в симпозиуме "Создавая будущее"

Виртуозова: в симпозиуме "Создавая будущее" намерены участвовать 87 стран

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию Национального центра "Россия" в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве
Подготовка к открытию Национального центра Россия в Экспоцентре на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Подготовка к открытию Национального центра "Россия" в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Участие в научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее" в национальном центре "Россия" подтвердили представители 87 стран, заявила генеральный директор центра Наталья Виртуозова.
Ранее она сообщила, что национальный центр "Россия" откроется в "Экспоцентре" 4 ноября научно-фантастическим симпозиумом "Создавая будущее". За три дня состоятся более 60 мероприятий, посвященных четырем объектам исследования: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова
Генеральный директор Национального центра Россия Наталья Виртуозова - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова
"На сегодняшний день у нас подтвердились представители 87 стран - это фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев мира", - сказала Виртуозова журналистам.
Она отметила, что выставка открывается экспозицией из трех частей. "Первая часть выставки о мечте, о том, как столетия назад великие писатели, мировые мечтали фантазировали, и как их мечты превратились в изобретения", - рассказала Виртуозова, отметив, что на выставке предусмотрена зона для детей.
Вторая часть выставки, добавила она, собрала в себе работы выпускников академий художеств нескольких стран, таких как Россия, Китай, Индия, Бразилия и других. В этой части будет представлена уменьшенная копия скульптуры "Дитя земли", оригинал которой находится в пустыне Гоби в Китае. Третья часть выставки представляет собой лекторий, в котором также будут проходить дискуссии.
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Кроме того, по ее словам, в центре предусмотрены территории временных экспозиций. "Уже с 12 ноября здесь представители правительства Российской Федерации в рамках разных форматов будут отвечать на вопросы, касающиеся национальных целей, которые установил Владимир Владимирович Путин", - отметила глава центра.
Виртуозова также рассказала, что в центре предусмотрен концертный зал на 1,6 тысячи мест. "Он не только очень красивый, но еще очень технологичный зал, поэтому мы ждем, что очень много мероприятий здесь будет удобно проводить", - сказала она.
Виртуозова уточнила, что 4 ноября национальный центр будет открыт для участников симпозиума, а 7 ноября он откроется для всех посетителей.
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