https://ria.ru/20241102/shor-1981619164.html

Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор

Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор - РИА Новости, 02.11.2024

Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор

Противников власти в Молдавии запугивают, действующее руководство страны понимает, что проигрывает президентские выборы в стране, заявил лидер молдавского... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T21:32

2024-11-02T21:32

2024-11-02T21:32

молдавия

гагаузия

россия

илан шор

майя санду

евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Противников власти в Молдавии запугивают, действующее руководство страны понимает, что проигрывает президентские выборы в стране, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Действующий режим однозначно понимает, что он выборы в Молдавии проигрывает", - сказал Шор в эфире канала "Россия 24", отметив, что оппозиционеров в стране массово запугивают. Он также допустил, что в случае фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента страны население захочет проводить уличные манифестации. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241031/stoyanoglo-1981246548.html

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981229088.html

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