Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/shor-1981619164.html
Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор
Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор - РИА Новости, 02.11.2024
Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор
Противников власти в Молдавии запугивают, действующее руководство страны понимает, что проигрывает президентские выборы в стране, заявил лидер молдавского... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T21:32
2024-11-02T21:32
молдавия
гагаузия
россия
илан шор
майя санду
евросоюз
снг
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_e6fa3c62a42f63e5dc5a97c297764421.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Противников власти в Молдавии запугивают, действующее руководство страны понимает, что проигрывает президентские выборы в стране, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Действующий режим однозначно понимает, что он выборы в Молдавии проигрывает", - сказал Шор в эфире канала "Россия 24", отметив, что оппозиционеров в стране массово запугивают. Он также допустил, что в случае фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента страны население захочет проводить уличные манифестации. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241031/stoyanoglo-1981246548.html
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981229088.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_8d0d9a3aeea896d7298851ff3c73bb86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, гагаузия, россия, илан шор, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Гагаузия, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор

Шор: власти Молдавии знают, что проигрывают выборы, и запугивают оппозицию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Противников власти в Молдавии запугивают, действующее руководство страны понимает, что проигрывает президентские выборы в стране, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Действующий режим однозначно понимает, что он выборы в Молдавии проигрывает", - сказал Шор в эфире канала "Россия 24", отметив, что оппозиционеров в стране массово запугивают.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Стояногло прокомментировал вмешательство НПО в политику Молдавии
31 октября, 22:35
Он также допустил, что в случае фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента страны население захочет проводить уличные манифестации.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В Молдавии рассказали, почему Запад не реагирует на фальсификации выборов
31 октября, 19:49
 
МолдавияГагаузияРоссияИлан ШорМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала