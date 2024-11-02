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Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор
Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор - РИА Новости, 02.11.2024
Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор
Противников власти в Молдавии запугивают, действующее руководство страны понимает, что проигрывает президентские выборы в стране, заявил лидер молдавского... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T21:32
2024-11-02T21:32
2024-11-02T21:32
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илан шор
майя санду
евросоюз
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выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Противников власти в Молдавии запугивают, действующее руководство страны понимает, что проигрывает президентские выборы в стране, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Действующий режим однозначно понимает, что он выборы в Молдавии проигрывает", - сказал Шор в эфире канала "Россия 24", отметив, что оппозиционеров в стране массово запугивают. Он также допустил, что в случае фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента страны население захочет проводить уличные манифестации. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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молдавия, гагаузия, россия, илан шор, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Гагаузия, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Власти Молдавии понимают, что проигрывают выборы, заявил Шор
Шор: власти Молдавии знают, что проигрывают выборы, и запугивают оппозицию