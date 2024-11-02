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В Севастополе возобновили работу катера и паромы
В Севастополе возобновили работу катера и паромы - РИА Новости, 02.11.2024
В Севастополе возобновили работу катера и паромы
Морской пассажирский транспорт в Севастополе в субботу восстановил движение поле приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:03
2024-11-02T18:03
2024-11-02T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в субботу восстановил движение поле приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта в Telegram-канале. Работа катеров и паромов была приостановлена в 17.12 мск второй раз за день. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
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севастополь, россия, безопасность, общество
Севастополь, Россия, Безопасность, Общество
В Севастополе возобновили работу катера и паромы
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу