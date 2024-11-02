https://ria.ru/20241102/sevastopol-1981584692.html

В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

В Севастополе приостановили движение катеров и паромов - РИА Новости, 02.11.2024

В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

Морской пассажирский транспорт второй раз за день приостановил движение в Севастопольской бухте, сообщил городской департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:19

2024-11-02T17:19

2024-11-02T17:34

севастополь

россия

безопасность

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт второй раз за день приостановил движение в Севастопольской бухте, сообщил городской департамент транспорта в Telegram-канале."Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении, опубликованном в 17.12 мск.Причины приостановки движения не названы.

https://ria.ru/20241101/mchs-1981266698.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, безопасность, общество