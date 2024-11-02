https://ria.ru/20241102/sevastopol-1981584692.html
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов - РИА Новости, 02.11.2024
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов
Морской пассажирский транспорт второй раз за день приостановил движение в Севастопольской бухте, сообщил городской департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:19
2024-11-02T17:19
2024-11-02T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт второй раз за день приостановил движение в Севастопольской бухте, сообщил городской департамент транспорта в Telegram-канале."Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении, опубликованном в 17.12 мск.Причины приостановки движения не названы.
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севастополь, россия, безопасность, общество
Севастополь, Россия, Безопасность, Общество
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта