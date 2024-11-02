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В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa - РИА Новости, 02.11.2024
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Туризм
 
11:05 02.11.2024 (обновлено: 11:06 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/samolet-1981489785.html
В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa
В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa - РИА Новости, 02.11.2024
В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa
Самолет Lufthansa, летевший в субботу утром из Мюнхена в Шанхай, вынужденно сел в Ташкенте из-за недомогания 57-летней пассажирки из Италии, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:05
2024-11-02T11:06
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​ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Самолет Lufthansa, летевший в субботу утром из Мюнхена в Шанхай, вынужденно сел в Ташкенте из-за недомогания 57-летней пассажирки из Италии, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, самолёт рейса LH-726 авиакомпании Lufthansa из Мюнхена в Шанхай 2 ноября в 8.13 (6.13 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента "Причиной незапланированной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, по предварительным данным, нестабильное артериальное давление", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports. Сразу после посадки 57-летнюю гражданку Италии сняли с борта и отвезли в одно из медицинских учреждений Ташкента. В 10.04 (8.04) рейс LH-726 вылетел из аэропорта "Ташкент" в Шанхай, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html
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в мире, шанхай, ташкент, мюнхен, lufthansa
Туризм, В мире, Шанхай, Ташкент, Мюнхен, Lufthansa
В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa

Рейс Мюнхен — Шанхай вынужденно сел в Ташкенте из-за больной пассажирки

© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
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​ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Самолет Lufthansa, летевший в субботу утром из Мюнхена в Шанхай, вынужденно сел в Ташкенте из-за недомогания 57-летней пассажирки из Италии, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
По данным пресс-службы, самолёт рейса LH-726 авиакомпании Lufthansa из Мюнхена в Шанхай 2 ноября в 8.13 (6.13 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента
"Причиной незапланированной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, по предварительным данным, нестабильное артериальное давление", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports.
Сразу после посадки 57-летнюю гражданку Италии сняли с борта и отвезли в одно из медицинских учреждений Ташкента.
В 10.04 (8.04) рейс LH-726 вылетел из аэропорта "Ташкент" в Шанхай, добавили в пресс-службе.
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