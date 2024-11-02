https://ria.ru/20241102/samolet-1981489785.html

В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa

В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa - РИА Новости, 02.11.2024

В Ташкенте вынужденно сел самолет Lufthansa

Самолет Lufthansa, летевший в субботу утром из Мюнхена в Шанхай, вынужденно сел в Ташкенте из-за недомогания 57-летней пассажирки из Италии, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:05

2024-11-02T11:05

2024-11-02T11:06

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​ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Самолет Lufthansa, летевший в субботу утром из Мюнхена в Шанхай, вынужденно сел в Ташкенте из-за недомогания 57-летней пассажирки из Италии, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, самолёт рейса LH-726 авиакомпании Lufthansa из Мюнхена в Шанхай 2 ноября в 8.13 (6.13 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента "Причиной незапланированной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, по предварительным данным, нестабильное артериальное давление", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports. Сразу после посадки 57-летнюю гражданку Италии сняли с борта и отвезли в одно из медицинских учреждений Ташкента. В 10.04 (8.04) рейс LH-726 вылетел из аэропорта "Ташкент" в Шанхай, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шанхай, ташкент, мюнхен, lufthansa