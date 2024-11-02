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Россия поблагодарила граждан Словакии за память о советских воинах - РИА Новости, 02.11.2024
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15:20 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/rossiya-1981554095.html
Россия поблагодарила граждан Словакии за память о советских воинах
Россия поблагодарила граждан Словакии за память о советских воинах - РИА Новости, 02.11.2024
Россия поблагодарила граждан Словакии за память о советских воинах
Российские дипломаты поблагодарили граждан Словакии, которые зажгли тысячи свечей на всех воинских мемориалах и могилах солдат Красной Армии в День поминовения... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:20
2024-11-02T15:20
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БРАТИСЛАВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты поблагодарили граждан Словакии, которые зажгли тысячи свечей на всех воинских мемориалах и могилах солдат Красной Армии в День поминовения усопших. "Первого ноября, когда в Словакии отмечается День поминовения усопших - Душички, на всех воинских мемориалах и могилах Красной Армии были зажжены тысячи и тысячи свечей… Сердечно благодарим вас, наши словацкие братья и сестры, за память о воинах-освободителях!", - говорится в сообщении российского посольства в социальных сетях. РИА Новости в российском посольстве сообщили, что дипмиссия получила "десятки фотографий" от словацких граждан, на которых запечатлены зажженные свечи и горящие лампадки на советских мемориалах. В этот день в Словакии принято посещать захоронения не только родных и близких, но и тех людей, память которых следует почтить, могилы обязательно украшают свечами и лампадками.
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в мире, городское хозяйство москвы, словакия, россия
В мире, Городское хозяйство Москвы, Словакия, Россия
Россия поблагодарила граждан Словакии за память о советских воинах

Посольство РФ выразило благодарность Словакии за память о советских воинах

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БРАТИСЛАВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты поблагодарили граждан Словакии, которые зажгли тысячи свечей на всех воинских мемориалах и могилах солдат Красной Армии в День поминовения усопших.
"Первого ноября, когда в Словакии отмечается День поминовения усопших - Душички, на всех воинских мемориалах и могилах Красной Армии были зажжены тысячи и тысячи свечей… Сердечно благодарим вас, наши словацкие братья и сестры, за память о воинах-освободителях!", - говорится в сообщении российского посольства в социальных сетях.
РИА Новости в российском посольстве сообщили, что дипмиссия получила "десятки фотографий" от словацких граждан, на которых запечатлены зажженные свечи и горящие лампадки на советских мемориалах.
В этот день в Словакии принято посещать захоронения не только родных и близких, но и тех людей, память которых следует почтить, могилы обязательно украшают свечами и лампадками.
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