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Россия поблагодарила граждан Словакии за память о советских воинах

Россия поблагодарила граждан Словакии за память о советских воинах - РИА Новости, 02.11.2024

Россия поблагодарила граждан Словакии за память о советских воинах

Российские дипломаты поблагодарили граждан Словакии, которые зажгли тысячи свечей на всех воинских мемориалах и могилах солдат Красной Армии в День поминовения... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:20

2024-11-02T15:20

2024-11-02T15:20

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БРАТИСЛАВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты поблагодарили граждан Словакии, которые зажгли тысячи свечей на всех воинских мемориалах и могилах солдат Красной Армии в День поминовения усопших. "Первого ноября, когда в Словакии отмечается День поминовения усопших - Душички, на всех воинских мемориалах и могилах Красной Армии были зажжены тысячи и тысячи свечей… Сердечно благодарим вас, наши словацкие братья и сестры, за память о воинах-освободителях!", - говорится в сообщении российского посольства в социальных сетях. РИА Новости в российском посольстве сообщили, что дипмиссия получила "десятки фотографий" от словацких граждан, на которых запечатлены зажженные свечи и горящие лампадки на советских мемориалах. В этот день в Словакии принято посещать захоронения не только родных и близких, но и тех людей, память которых следует почтить, могилы обязательно украшают свечами и лампадками.

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