https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html

Роспотребнадзор взял на контроль данные о жалобах россиян на вирус в Турции

Роспотребнадзор взял на контроль данные о жалобах россиян на вирус в Турции - РИА Новости, 02.11.2024

Роспотребнадзор взял на контроль данные о жалобах россиян на вирус в Турции

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке, а также запросил у минздрава Турции... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:47

2024-11-02T14:47

2024-11-02T14:47

здоровье - общество

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турция

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке, а также запросил у минздрава Турции соответствующую информацию, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете. "Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке", - говорится в сообщении. Ведомством также запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турции меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html

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здоровье - общество, белек, турция, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире