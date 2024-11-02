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Роспотребнадзор взял на контроль данные о жалобах россиян на вирус в Турции
Роспотребнадзор взял на контроль данные о жалобах россиян на вирус в Турции - РИА Новости, 02.11.2024
Роспотребнадзор взял на контроль данные о жалобах россиян на вирус в Турции
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке, а также запросил у минздрава Турции... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:47
2024-11-02T14:47
2024-11-02T14:47
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке, а также запросил у минздрава Турции соответствующую информацию, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете. "Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке", - говорится в сообщении. Ведомством также запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турции меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html
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здоровье - общество, белек, турция, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Здоровье - Общество, Белек, Турция, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор взял на контроль данные о жалобах россиян на вирус в Турции
Роспотребнадзор взял на контроль данные о жалобах на неизвестный вирус в Турции