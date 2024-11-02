https://ria.ru/20241102/raketa-1981463193.html
Ракету "Союз" со спутниками установили на стартовую площадку Восточного
Ракету "Союз" со спутниками установили на стартовую площадку Восточного - РИА Новости, 02.11.2024
Ракету "Союз" со спутниками установили на стартовую площадку Восточного
Ракета "Союз" со спутниками "Ионосфера-М" установили на стартовую площадку космодрома Восточного, сообщает "Роскосмос" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:38
2024-11-02T06:38
2024-11-02T09:36
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ракета "Союз" со спутниками "Ионосфера-М" установили на стартовую площадку космодрома Восточного, сообщает "Роскосмос" в Telegram-канале. В пятницу "Роскосмос" сообщал, что два гелиофизических спутника "Ионосфера-М" и 53 малых аппарата запустят с Восточного на ракете "Союз" 5 ноября. Отмечалось, что ракета для запуска двух спутников уже собрана на космодроме Восточный. Её вывоз и установка на стартовом комплексе запланированы на субботу. "Союз-2.1б" со спутниками "Ионосфера-М" — на стартовой площадке! Утро в "космическом сердце" амурской тайги началось с вывоза и вертикализации ракеты. Специалисты Роскосмоса продолжают готовить её к пуску", — говорится в Telegram-канале госкорпорации. Создание аппаратов стало важным этапом проекта по построению системы "Ионозонд". В ее состав войдут четыре аппарата "Ионосфера-М", которые смогут передавать информацию о физических явлениях, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера. Аппараты будут вести наблюдение за изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, а также за составом земной атмосферы, наблюдать распределение озона в её верхних слоях, контролировать радиационную обстановку и многое другое.
https://ria.ru/20230406/soyuz-1863450819.html
https://ria.ru/20241027/ekspert-1980324386.html
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космос - риа наука, земля, роскосмос
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Ракета "Союз" со спутниками "Ионосфера-М" установили на стартовую площадку космодрома Восточного, сообщает "Роскосмос" в Telegram
-канале.
В пятницу "Роскосмос" сообщал, что два гелиофизических спутника "Ионосфера-М" и 53 малых аппарата запустят с Восточного на ракете "Союз" 5 ноября. Отмечалось, что ракета для запуска двух спутников уже собрана на космодроме Восточный. Её вывоз и установка на стартовом комплексе запланированы на субботу.
"Союз-2.1б" со спутниками "Ионосфера-М" — на стартовой площадке! Утро в "космическом сердце" амурской тайги началось с вывоза и вертикализации ракеты. Специалисты Роскосмоса продолжают готовить её к пуску", — говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Создание аппаратов стало важным этапом проекта по построению системы "Ионозонд". В ее состав войдут четыре аппарата "Ионосфера-М", которые смогут передавать информацию о физических явлениях, возникающих в ионосфере Земли
в результате активных воздействий природного и антропогенного характера.
Аппараты будут вести наблюдение за изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, а также за составом земной атмосферы, наблюдать распределение озона в её верхних слоях, контролировать радиационную обстановку и многое другое.