Рейтинг@Mail.ru
Ракету "Союз" со спутниками установили на стартовую площадку Восточного - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 02.11.2024 (обновлено: 09:36 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/raketa-1981463193.html
Ракету "Союз" со спутниками установили на стартовую площадку Восточного
Ракету "Союз" со спутниками установили на стартовую площадку Восточного - РИА Новости, 02.11.2024
Ракету "Союз" со спутниками установили на стартовую площадку Восточного
Ракета "Союз" со спутниками "Ионосфера-М" установили на стартовую площадку космодрома Восточного, сообщает "Роскосмос" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:38
2024-11-02T09:36
космос - риа наука
земля
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981477679_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_723036f7d0125e0ff7556cac748835d0.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ракета "Союз" со спутниками "Ионосфера-М" установили на стартовую площадку космодрома Восточного, сообщает "Роскосмос" в Telegram-канале. В пятницу "Роскосмос" сообщал, что два гелиофизических спутника "Ионосфера-М" и 53 малых аппарата запустят с Восточного на ракете "Союз" 5 ноября. Отмечалось, что ракета для запуска двух спутников уже собрана на космодроме Восточный. Её вывоз и установка на стартовом комплексе запланированы на субботу. "Союз-2.1б" со спутниками "Ионосфера-М" — на стартовой площадке! Утро в "космическом сердце" амурской тайги началось с вывоза и вертикализации ракеты. Специалисты Роскосмоса продолжают готовить её к пуску", — говорится в Telegram-канале госкорпорации. Создание аппаратов стало важным этапом проекта по построению системы "Ионозонд". В ее состав войдут четыре аппарата "Ионосфера-М", которые смогут передавать информацию о физических явлениях, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера. Аппараты будут вести наблюдение за изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, а также за составом земной атмосферы, наблюдать распределение озона в её верхних слоях, контролировать радиационную обстановку и многое другое.
https://ria.ru/20230406/soyuz-1863450819.html
https://ria.ru/20241027/ekspert-1980324386.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981477679_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_d55df5e28d0626f7cd45838aab02ebb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, роскосмос
Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос

Ракету "Союз" со спутниками установили на стартовую площадку Восточного

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкРакета-носитель "Союз-2.1Б" со спутниками "Ионосфера" №1 и №2 на стартовом комплексе космодрома Восточный
Ракета-носитель Союз-2.1Б со спутниками Ионосфера №1 и №2 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Ракета-носитель "Союз-2.1Б" со спутниками "Ионосфера" №1 и №2 на стартовом комплексе космодрома Восточный
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ракета "Союз" со спутниками "Ионосфера-М" установили на стартовую площадку космодрома Восточного, сообщает "Роскосмос" в Telegram-канале.
В пятницу "Роскосмос" сообщал, что два гелиофизических спутника "Ионосфера-М" и 53 малых аппарата запустят с Восточного на ракете "Союз" 5 ноября. Отмечалось, что ракета для запуска двух спутников уже собрана на космодроме Восточный. Её вывоз и установка на стартовом комплексе запланированы на субботу.
Посетительница в павильоне со спускаемым аппаратом корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Это космос: спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" в центре Москвы
6 апреля 2023, 13:57
"Союз-2.1б" со спутниками "Ионосфера-М" — на стартовой площадке! Утро в "космическом сердце" амурской тайги началось с вывоза и вертикализации ракеты. Специалисты Роскосмоса продолжают готовить её к пуску", — говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Создание аппаратов стало важным этапом проекта по построению системы "Ионозонд". В ее состав войдут четыре аппарата "Ионосфера-М", которые смогут передавать информацию о физических явлениях, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера.
Аппараты будут вести наблюдение за изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, а также за составом земной атмосферы, наблюдать распределение озона в её верхних слоях, контролировать радиационную обстановку и многое другое.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе
27 октября, 07:58
 
Космос - РИА НаукаЗемляРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала