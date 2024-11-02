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Райффайзенбанк опроверг данные о возможности купить валюту в банкоматах - РИА Новости, 02.11.2024
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12:05 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/rajffajzenbank-1981499352.html
Райффайзенбанк опроверг данные о возможности купить валюту в банкоматах
Райффайзенбанк опроверг данные о возможности купить валюту в банкоматах - РИА Новости, 02.11.2024
Райффайзенбанк опроверг данные о возможности купить валюту в банкоматах
Пилот по продаже наличной валюты в банкоматах Райффайзенбанка не проводится, технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, информация о... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:05
2024-11-02T12:05
технологии
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пилот по продаже наличной валюты в банкоматах Райффайзенбанка не проводится, технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, информация о проведении пилота не предназначалась для широкого круга клиентов и появилась с опережением, в результате технической ошибки, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В пятницу Райффайзенбанк в своем Telegram-канале сообщил, что тестирует покупку валюты через банкоматы и в некоторых банкоматах в Москве теперь можно купить доллары. "Пилот по продаже наличной валюты в банкоматах не проводится. Технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, и вопрос возвращения операций с валютой находился в процессе проработки с учетом всех ограничений, но процесс был остановлен", - говорится в сообщении пресс-службы. "Таким образом, информация о проведении пилота не предназначалась для широкого круга клиентов и появилась с опережением, в результате технической ошибки. Мы приносим извинения за возникшее недоразумение", - добавляется в сообщении. В банке отмечают, что обмен валют доступен в онлайн-банке или мобильном приложении "Райффайзен Онлайн", а покупка - в клиентских офисах.
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технологии, москва, райффайзенбанк
Технологии, Москва, Райффайзенбанк
Райффайзенбанк опроверг данные о возможности купить валюту в банкоматах

Райффайзенбанк опроверг данные о возможности купить валюту в банкоматах Москвы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пилот по продаже наличной валюты в банкоматах Райффайзенбанка не проводится, технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, информация о проведении пилота не предназначалась для широкого круга клиентов и появилась с опережением, в результате технической ошибки, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В пятницу Райффайзенбанк в своем Telegram-канале сообщил, что тестирует покупку валюты через банкоматы и в некоторых банкоматах в Москве теперь можно купить доллары.
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"Пилот по продаже наличной валюты в банкоматах не проводится. Технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, и вопрос возвращения операций с валютой находился в процессе проработки с учетом всех ограничений, но процесс был остановлен", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Таким образом, информация о проведении пилота не предназначалась для широкого круга клиентов и появилась с опережением, в результате технической ошибки. Мы приносим извинения за возникшее недоразумение", - добавляется в сообщении.
В банке отмечают, что обмен валют доступен в онлайн-банке или мобильном приложении "Райффайзен Онлайн", а покупка - в клиентских офисах.
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