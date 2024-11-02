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В Нижегородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 02.11.2024 (обновлено: 08:48 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/pvo-1981469380.html
В Нижегородской области сбили беспилотник
В Нижегородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 02.11.2024
В Нижегородской области сбили беспилотник
Повреждений после отражения ночной атаки украинского беспилотника в Нижегородской области нет, сообщил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:39
2024-11-02T08:48
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Повреждений после отражения ночной атаки украинского беспилотника в Нижегородской области нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 24 украинских беспилотника над российскими регионами, один из них - над Нижегородской областью."Наша система ПВО сегодня ночью успешно справилась с отражением атаки украинского беспилотника. Повреждений нет. Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области", - написал Никитин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981470121.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), глеб никитин, нижегородская область
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Глеб Никитин, Нижегородская область
В Нижегородской области сбили беспилотник

Губернатор Никитин: в Нижегородской области ПВО отразила атаку БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Повреждений после отражения ночной атаки украинского беспилотника в Нижегородской области нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 24 украинских беспилотника над российскими регионами, один из них - над Нижегородской областью.
"Наша система ПВО сегодня ночью успешно справилась с отражением атаки украинского беспилотника. Повреждений нет. Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области", - написал Никитин в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Глеб НикитинНижегородская область
 
 
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