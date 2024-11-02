https://ria.ru/20241102/pvo-1981469380.html

В Нижегородской области сбили беспилотник

В Нижегородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 02.11.2024

В Нижегородской области сбили беспилотник

Повреждений после отражения ночной атаки украинского беспилотника в Нижегородской области нет, сообщил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:39

2024-11-02T08:39

2024-11-02T08:48

безопасность

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Повреждений после отражения ночной атаки украинского беспилотника в Нижегородской области нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 24 украинских беспилотника над российскими регионами, один из них - над Нижегородской областью."Наша система ПВО сегодня ночью успешно справилась с отражением атаки украинского беспилотника. Повреждений нет. Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области", - написал Никитин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981470121.html

нижегородская область

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), глеб никитин, нижегородская область