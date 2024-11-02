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Суд вынес приговор бизнесмену за попытку обмана на восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 02.11.2024
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17:13 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/prigovor-1981583092.html
Суд вынес приговор бизнесмену за попытку обмана на восемь миллиардов рублей
Суд вынес приговор бизнесмену за попытку обмана на восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 02.11.2024
Суд вынес приговор бизнесмену за попытку обмана на восемь миллиардов рублей
Никулинский суд Москвы приговорил бизнесмена Романа Бабояна к 6 годам колонии за попытку мошенничества на 8 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:13
2024-11-02T17:13
москва
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил бизнесмена Романа Бабояна к 6 годам колонии за попытку мошенничества на 8 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Там уточнили, что суд признал его виновным в покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе. "По совокупности преступлений суд окончательно назначил Бабояну наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. По данным газеты "Коммерсант", осужденный подделал договор займа на 150 миллионов рублей и видеозапись передачи денег, а затем попытался взыскать с "должника" уже почти 8 миллиардов рублей неустойки. Также он подал на него заявление о мошенничестве. Суд первой инстанции удовлетворил иск и обязал вернуть "неустойку", но Мосгорсуд отправил расписки и документы на экспертизу, признал их фальшивыми и сам инициировал уголовное преследование истца.
https://ria.ru/20241101/arest-1981438071.html
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москва, московский городской суд, происшествия
Москва, Московский городской суд, Происшествия
Суд вынес приговор бизнесмену за попытку обмана на восемь миллиардов рублей

Суд в Москве приговорил бизнесмена к 6 годам за попытку обмана на 8 млрд рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил бизнесмена Романа Бабояна к 6 годам колонии за попытку мошенничества на 8 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Там уточнили, что суд признал его виновным в покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе.
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"По совокупности преступлений суд окончательно назначил Бабояну наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
По данным газеты "Коммерсант", осужденный подделал договор займа на 150 миллионов рублей и видеозапись передачи денег, а затем попытался взыскать с "должника" уже почти 8 миллиардов рублей неустойки. Также он подал на него заявление о мошенничестве. Суд первой инстанции удовлетворил иск и обязал вернуть "неустойку", но Мосгорсуд отправил расписки и документы на экспертизу, признал их фальшивыми и сам инициировал уголовное преследование истца.
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