https://ria.ru/20241102/prigovor-1981583092.html

Суд вынес приговор бизнесмену за попытку обмана на восемь миллиардов рублей

Суд вынес приговор бизнесмену за попытку обмана на восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 02.11.2024

Суд вынес приговор бизнесмену за попытку обмана на восемь миллиардов рублей

Никулинский суд Москвы приговорил бизнесмена Романа Бабояна к 6 годам колонии за попытку мошенничества на 8 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:13

2024-11-02T17:13

2024-11-02T17:13

москва

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил бизнесмена Романа Бабояна к 6 годам колонии за попытку мошенничества на 8 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Там уточнили, что суд признал его виновным в покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе. "По совокупности преступлений суд окончательно назначил Бабояну наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. По данным газеты "Коммерсант", осужденный подделал договор займа на 150 миллионов рублей и видеозапись передачи денег, а затем попытался взыскать с "должника" уже почти 8 миллиардов рублей неустойки. Также он подал на него заявление о мошенничестве. Суд первой инстанции удовлетворил иск и обязал вернуть "неустойку", но Мосгорсуд отправил расписки и документы на экспертизу, признал их фальшивыми и сам инициировал уголовное преследование истца.

https://ria.ru/20241101/arest-1981438071.html

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москва, московский городской суд, происшествия