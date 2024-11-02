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В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры

В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры - РИА Новости, 02.11.2024

В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе ссоры вытолкнул оппонента в окно квартиры на девятом этаже в Подольске, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:17

2024-11-02T11:17

2024-11-02T11:17

происшествия

подольск

астраханская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе ссоры вытолкнул оппонента в окно квартиры на девятом этаже в Подольске, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Подмосковными полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в городе Подольске... Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области 1987 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в четверг в дежурную часть УМВД РФ по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что у одного из подъездов, расположенных на улице Энтузиастов, обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что там у потерпевшего произошел конфликт со знакомым, который вытолкнул его из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.

https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html

подольск

астраханская область

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, подольск, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)