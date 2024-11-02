Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/prestuplenie-1981491848.html
В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры
В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры - РИА Новости, 02.11.2024
В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры
Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе ссоры вытолкнул оппонента в окно квартиры на девятом этаже в Подольске, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:17
2024-11-02T11:17
происшествия
подольск
астраханская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе ссоры вытолкнул оппонента в окно квартиры на девятом этаже в Подольске, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Подмосковными полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в городе Подольске... Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области 1987 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в четверг в дежурную часть УМВД РФ по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что у одного из подъездов, расположенных на улице Энтузиастов, обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что там у потерпевшего произошел конфликт со знакомым, который вытолкнул его из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.
https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html
подольск
астраханская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Астраханская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры

В Подольске задержали мужчину, вытолкнувшего знакомого из окна на девятом этаже

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе ссоры вытолкнул оппонента в окно квартиры на девятом этаже в Подольске, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
«
"Подмосковными полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в городе Подольске... Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области 1987 года рождения", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в четверг в дежурную часть УМВД РФ по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что у одного из подъездов, расположенных на улице Энтузиастов, обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.
Предварительно установлено, что там у потерпевшего произошел конфликт со знакомым, который вытолкнул его из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Новой Москве мужчина поссорился со знакомым и сгорел
6 мая, 09:54
 
ПроисшествияПодольскАстраханская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала