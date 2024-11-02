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В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры
В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры - РИА Новости, 02.11.2024
В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры
Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе ссоры вытолкнул оппонента в окно квартиры на девятом этаже в Подольске, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:17
2024-11-02T11:17
2024-11-02T11:17
происшествия
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астраханская область
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе ссоры вытолкнул оппонента в окно квартиры на девятом этаже в Подольске, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Подмосковными полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в городе Подольске... Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области 1987 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в четверг в дежурную часть УМВД РФ по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что у одного из подъездов, расположенных на улице Энтузиастов, обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что там у потерпевшего произошел конфликт со знакомым, который вытолкнул его из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.
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подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Астраханская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мужчина выбросил знакомого с девятого этажа во время ссоры
В Подольске задержали мужчину, вытолкнувшего знакомого из окна на девятом этаже