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В Краснодарском крае возник лесной пожар - РИА Новости, 02.11.2024
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20:01 02.11.2024 (обновлено: 20:08 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/pozhar-1981610726.html
В Краснодарском крае возник лесной пожар
В Краснодарском крае возник лесной пожар - РИА Новости, 02.11.2024
В Краснодарском крае возник лесной пожар
Лесной пожар произошел в Новопокровском районе Кубани, площадь возгорания достигла 17 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:01
2024-11-02T20:08
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Лесной пожар произошел в Новопокровском районе Кубани, площадь возгорания достигла 17 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в оперштабе региона. По данным властей, горит лесная подстилка на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. "По состоянию на 19.25 огнем пройдено 17 гектаров. В тушении задействованы 45 человек, 12 единиц техники из краевого лесопожарного центра и МЧС. Работы осложняют сильные порывы ветра", - говорится в сообщении. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Спасатели наращивают силы и средства для скорейшей локализации и ликвидации пожара.
https://ria.ru/20241102/pozhar-1981591390.html
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае возник лесной пожар

Оперштаб: лес горит в Краснодарском крае на площади 17 га

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Лесной пожар произошел в Новопокровском районе Кубани, площадь возгорания достигла 17 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в оперштабе региона.
По данным властей, горит лесная подстилка на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества.
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"По состоянию на 19.25 огнем пройдено 17 гектаров. В тушении задействованы 45 человек, 12 единиц техники из краевого лесопожарного центра и МЧС. Работы осложняют сильные порывы ветра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Спасатели наращивают силы и средства для скорейшей локализации и ликвидации пожара.
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ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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