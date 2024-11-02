https://ria.ru/20241102/pozhar-1981610726.html

В Краснодарском крае возник лесной пожар

В Краснодарском крае возник лесной пожар - РИА Новости, 02.11.2024

В Краснодарском крае возник лесной пожар

Лесной пожар произошел в Новопокровском районе Кубани, площадь возгорания достигла 17 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:01

2024-11-02T20:01

2024-11-02T20:08

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Лесной пожар произошел в Новопокровском районе Кубани, площадь возгорания достигла 17 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в оперштабе региона. По данным властей, горит лесная подстилка на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. "По состоянию на 19.25 огнем пройдено 17 гектаров. В тушении задействованы 45 человек, 12 единиц техники из краевого лесопожарного центра и МЧС. Работы осложняют сильные порывы ветра", - говорится в сообщении. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Спасатели наращивают силы и средства для скорейшей локализации и ликвидации пожара.

https://ria.ru/20241102/pozhar-1981591390.html

https://ria.ru/20241102/pozhar-1981513694.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)