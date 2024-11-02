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Вспыхнувший после взрыва на британском заводе АПЛ пожар повредил подлодку - РИА Новости, 02.11.2024
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17:50 02.11.2024
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Вспыхнувший после взрыва на британском заводе АПЛ пожар повредил подлодку
Вспыхнувший после взрыва на британском заводе АПЛ пожар повредил подлодку - РИА Новости, 02.11.2024
Вспыхнувший после взрыва на британском заводе АПЛ пожар повредил подлодку
Пожар на заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, где строят атомные подводные лодки, вспыхнул после взрыва оборудования и сильно повредил... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:50
2024-11-02T17:50
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар на заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, где строят атомные подводные лодки, вспыхнул после взрыва оборудования и сильно повредил строящуюся подлодку за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов ($1,68 млрд), сообщила в субботу газета Sun со ссылкой на источники. Пожар вспыхнул ночью в среду 30 октября на объекте в городе Барроу-ин-Фернесс, его удалось потушить только к вечеру. Телеканал Sky News сообщал, что причиной возгорания могло стать неисправное оборудование. При этом отмечалось, что инцидент не связывают с деятельностью каких-либо "иностранных организаций". "Пожар на заводе по строительству подлодок был вызван взрывом пескоструйного устройства, который поджег резиновые плитки на судне стоимостью в 1,3 миллиарда фунтов… Подлодка была сильно повреждена", - говорится в статье. Речь идёт об субмарине HMS Agincourt, пишет газета. Она относится к новейшему классу атомных подводных лодок Astute, её строительство должно завершиться в 2026 году. Резиновые плитки на корпусе судна предназначены для поглощения звуковых волн от сонаров противника, что делает подлодку менее заметной для обнаружения, сообщает Sun. Однако, как отмечается в материале, они изготовлены из легковоспламеняющегося полимера. По словам источников, пожар является производственным инцидентом. При этом газета Mirror обращает внимание на то, что BAE Systems не подтвердила масштаб ущерба, причиненного строящейся подлодке, и лишь сообщила, что верфь и другие субмарины не получили серьёзных повреждений. В компании заявили, что продолжают изучать последствия возгорания, однако ранняя оценка показывает, что пожар имел "ограниченные последствия", сообщает Mirror. Вместе с этим BAE Systems заверила, что работа над другими программами по строительству подлодок продолжается, сказано в статье. На заводе в Барроу-ин-Фернесс строятся атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Великобритании. Помимо этого, до конца десятилетия предприятие планирует начать производить субмарины в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США
https://ria.ru/20241026/odessa-1980305459.html
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в мире, великобритания, австралия, сша, bae systems, sun
В мире, Великобритания, Австралия, США, BAE Systems, Sun
Вспыхнувший после взрыва на британском заводе АПЛ пожар повредил подлодку

Sun: вспыхнувший после взрыва на британском заводе АПЛ пожар повредил подлодку

© Фото : соцсетиПожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс
Пожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : соцсети
Пожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар на заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, где строят атомные подводные лодки, вспыхнул после взрыва оборудования и сильно повредил строящуюся подлодку за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов ($1,68 млрд), сообщила в субботу газета Sun со ссылкой на источники.
Пожар вспыхнул ночью в среду 30 октября на объекте в городе Барроу-ин-Фернесс, его удалось потушить только к вечеру. Телеканал Sky News сообщал, что причиной возгорания могло стать неисправное оборудование. При этом отмечалось, что инцидент не связывают с деятельностью каких-либо "иностранных организаций".
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"Пожар на заводе по строительству подлодок был вызван взрывом пескоструйного устройства, который поджег резиновые плитки на судне стоимостью в 1,3 миллиарда фунтов… Подлодка была сильно повреждена", - говорится в статье.
Речь идёт об субмарине HMS Agincourt, пишет газета. Она относится к новейшему классу атомных подводных лодок Astute, её строительство должно завершиться в 2026 году.
Резиновые плитки на корпусе судна предназначены для поглощения звуковых волн от сонаров противника, что делает подлодку менее заметной для обнаружения, сообщает Sun. Однако, как отмечается в материале, они изготовлены из легковоспламеняющегося полимера. По словам источников, пожар является производственным инцидентом.
При этом газета Mirror обращает внимание на то, что BAE Systems не подтвердила масштаб ущерба, причиненного строящейся подлодке, и лишь сообщила, что верфь и другие субмарины не получили серьёзных повреждений. В компании заявили, что продолжают изучать последствия возгорания, однако ранняя оценка показывает, что пожар имел "ограниченные последствия", сообщает Mirror. Вместе с этим BAE Systems заверила, что работа над другими программами по строительству подлодок продолжается, сказано в статье.
На заводе в Барроу-ин-Фернесс строятся атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Великобритании. Помимо этого, до конца десятилетия предприятие планирует начать производить субмарины в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США
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