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В Пскове потушили пожар в автосервисе - РИА Новости, 02.11.2024
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13:11 02.11.2024
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В Пскове потушили пожар в автосервисе
В Пскове потушили пожар в автосервисе - РИА Новости, 02.11.2024
В Пскове потушили пожар в автосервисе
Пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидирован, сообщило МЧС России. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:11
2024-11-02T13:11
происшествия
псков
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидирован, сообщило МЧС России. Ранее МЧС России информировало, что в Пскове загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров. Распространение огня на соседнее строение было пресечено. Позднее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. "МЧС России: пожар в Пскове полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241026/moskva-1980281131.html
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происшествия, псков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псков, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пскове потушили пожар в автосервисе

МЧС: пожар в автосервисе в Пскове на 600 квадратных метрах полностью потушили

© МЧС РоссииПожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео
Пожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© МЧС России
Пожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидирован, сообщило МЧС России.
Ранее МЧС России информировало, что в Пскове загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров. Распространение огня на соседнее строение было пресечено. Позднее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.
"МЧС России: пожар в Пскове полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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ПроисшествияПсковРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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