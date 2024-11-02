https://ria.ru/20241102/pozhar-1981513694.html

В Пскове потушили пожар в автосервисе

В Пскове потушили пожар в автосервисе - РИА Новости, 02.11.2024

В Пскове потушили пожар в автосервисе

Пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидирован, сообщило МЧС России. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:11

2024-11-02T13:11

2024-11-02T13:11

происшествия

псков

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидирован, сообщило МЧС России. Ранее МЧС России информировало, что в Пскове загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров. Распространение огня на соседнее строение было пресечено. Позднее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. "МЧС России: пожар в Пскове полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241026/moskva-1980281131.html

псков

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, псков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)