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В Пскове загорелся автосервис

В Пскове загорелся автосервис - РИА Новости, 02.11.2024

В Пскове загорелся автосервис

Автосервис на площади 600 квадратных метров горит в Пскове, распространение огня на соседнее строение пресечено, предварительно, в здании никого нет, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:47

2024-11-02T08:47

2024-11-02T10:15

происшествия

псков

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Автосервис на площади 600 квадратных метров горит в Пскове, распространение огня на соседнее строение пресечено, предварительно, в здании никого нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Псковские пожарные МЧС России тушат автосервис. Огнем объято 600 "квадратов" здания. Пресечено распространение пламени на соседнее строение. Предварительно, в здании никого нет, производится разведка", - говорится в сообщении.На месте работают более 26 специалистов и шесть единиц техники.

псков

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, псков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)