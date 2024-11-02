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В Пскове загорелся автосервис
В Пскове загорелся автосервис - РИА Новости, 02.11.2024
В Пскове загорелся автосервис
Автосервис на площади 600 квадратных метров горит в Пскове, распространение огня на соседнее строение пресечено, предварительно, в здании никого нет, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:47
2024-11-02T08:47
2024-11-02T10:15
происшествия
псков
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Автосервис на площади 600 квадратных метров горит в Пскове, распространение огня на соседнее строение пресечено, предварительно, в здании никого нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Псковские пожарные МЧС России тушат автосервис. Огнем объято 600 "квадратов" здания. Пресечено распространение пламени на соседнее строение. Предварительно, в здании никого нет, производится разведка", - говорится в сообщении.На месте работают более 26 специалистов и шесть единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псков, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пскове загорелся автосервис
В Пскове загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров