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В Пскове загорелся автосервис - РИА Новости, 02.11.2024
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08:47 02.11.2024 (обновлено: 10:15 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/pozhar-1981470027.html
В Пскове загорелся автосервис
В Пскове загорелся автосервис - РИА Новости, 02.11.2024
В Пскове загорелся автосервис
Автосервис на площади 600 квадратных метров горит в Пскове, распространение огня на соседнее строение пресечено, предварительно, в здании никого нет, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:47
2024-11-02T10:15
происшествия
псков
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Автосервис на площади 600 квадратных метров горит в Пскове, распространение огня на соседнее строение пресечено, предварительно, в здании никого нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Псковские пожарные МЧС России тушат автосервис. Огнем объято 600 "квадратов" здания. Пресечено распространение пламени на соседнее строение. Предварительно, в здании никого нет, производится разведка", - говорится в сообщении.На месте работают более 26 специалистов и шесть единиц техники.
псков
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происшествия, псков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псков, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пскове загорелся автосервис

В Пскове загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров

© МЧС РоссииПожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео
Пожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© МЧС России
Пожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Автосервис на площади 600 квадратных метров горит в Пскове, распространение огня на соседнее строение пресечено, предварительно, в здании никого нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"Псковские пожарные МЧС России тушат автосервис. Огнем объято 600 "квадратов" здания. Пресечено распространение пламени на соседнее строение. Предварительно, в здании никого нет, производится разведка", - говорится в сообщении.
На месте работают более 26 специалистов и шесть единиц техники.
© МЧС РоссииПожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео
Пожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© МЧС России
Пожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео
 
ПроисшествияПсковРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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