https://ria.ru/20241102/postradavshie-1981576091.html
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось до пяти
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось до пяти - РИА Новости, 02.11.2024
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось до пяти
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР в субботу увеличилось до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:51
2024-11-02T16:51
2024-11-02T16:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР в субботу увеличилось до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о четырех раненых мирных жителях Горловки. "Количество раненных мирных горловчан в результате украинской вооруженной агрессии возросло до пяти", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось до пяти
Приходько: число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до пяти