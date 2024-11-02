https://ria.ru/20241102/postradavshie-1981576091.html

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось до пяти

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось до пяти - РИА Новости, 02.11.2024

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось до пяти

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР в субботу увеличилось до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:51

2024-11-02T16:51

2024-11-02T16:51

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР в субботу увеличилось до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о четырех раненых мирных жителях Горловки. "Количество раненных мирных горловчан в результате украинской вооруженной агрессии возросло до пяти", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия