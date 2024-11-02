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Калужская область отправила на СВО стройматериалы, запчасти и рации - РИА Новости, 02.11.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:11 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/pomosch-1981551494.html
Калужская область отправила на СВО стройматериалы, запчасти и рации
Калужская область отправила на СВО стройматериалы, запчасти и рации - РИА Новости, 02.11.2024
Калужская область отправила на СВО стройматериалы, запчасти и рации
Калужская область отправила на СВО очередной гуманитарный груз, в который вошли, в частности, стройматериалы, запчасти, генераторы, маскировочные сети и рации,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:11
2024-11-02T15:11
надежные люди
калужская область
владислав шапша
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Калужская область отправила на СВО очередной гуманитарный груз, в который вошли, в частности, стройматериалы, запчасти, генераторы, маскировочные сети и рации, сообщил губернатор Владислав Шапша. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что региональный волонтерский штаб отправил очередные партии гуманитарного груза на СВО - в подразделения, где служат жители Калужской области на харьковском и херсонском направлениях. "В новом гуманитарном конвое все необходимое для выполнения боевых задач. Собирали груз по запросу военнослужащих. Строительные материалы, генераторы, газовые плиты и баллоны, аккумулятор, запчасти. Специальные средства, в том числе рации и РЭБы. Маскировочные сети. Посылки от волонтеров и школьников, медикаменты", - написал губернатор. Он сообщил, что бойцы с передовой передали благодарность калужанам за поддержку. "В тот момент, когда мы победим, а мы обязательно победим, вы должны знать, что вы внесли огромный вклад в эту победу", - процитировал Шапша слова бойцов.
https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981197912.html
https://ria.ru/20241030/predprinimatel-1980694160.html
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калужская область, владислав шапша, сво
Надежные люди, Калужская область, Владислав Шапша, СВО

Калужская область отправила на СВО стройматериалы, запчасти и рации

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Калужская область отправила на СВО очередной гуманитарный груз, в который вошли, в частности, стройматериалы, запчасти, генераторы, маскировочные сети и рации, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что региональный волонтерский штаб отправил очередные партии гуманитарного груза на СВО - в подразделения, где служат жители Калужской области на харьковском и херсонском направлениях.
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"В новом гуманитарном конвое все необходимое для выполнения боевых задач. Собирали груз по запросу военнослужащих. Строительные материалы, генераторы, газовые плиты и баллоны, аккумулятор, запчасти. Специальные средства, в том числе рации и РЭБы. Маскировочные сети. Посылки от волонтеров и школьников, медикаменты", - написал губернатор.
Он сообщил, что бойцы с передовой передали благодарность калужанам за поддержку.
"В тот момент, когда мы победим, а мы обязательно победим, вы должны знать, что вы внесли огромный вклад в эту победу", - процитировал Шапша слова бойцов.
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Надежные людиКалужская областьВладислав ШапшаСВО
 
 
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