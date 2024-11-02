https://ria.ru/20241102/pomosch-1981551494.html

Калужская область отправила на СВО стройматериалы, запчасти и рации

Калужская область отправила на СВО стройматериалы, запчасти и рации - РИА Новости, 02.11.2024

Калужская область отправила на СВО стройматериалы, запчасти и рации

Калужская область отправила на СВО очередной гуманитарный груз, в который вошли, в частности, стройматериалы, запчасти, генераторы, маскировочные сети и рации,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:11

2024-11-02T15:11

2024-11-02T15:11

надежные люди

калужская область

владислав шапша

сво

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Калужская область отправила на СВО очередной гуманитарный груз, в который вошли, в частности, стройматериалы, запчасти, генераторы, маскировочные сети и рации, сообщил губернатор Владислав Шапша. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что региональный волонтерский штаб отправил очередные партии гуманитарного груза на СВО - в подразделения, где служат жители Калужской области на харьковском и херсонском направлениях. "В новом гуманитарном конвое все необходимое для выполнения боевых задач. Собирали груз по запросу военнослужащих. Строительные материалы, генераторы, газовые плиты и баллоны, аккумулятор, запчасти. Специальные средства, в том числе рации и РЭБы. Маскировочные сети. Посылки от волонтеров и школьников, медикаменты", - написал губернатор. Он сообщил, что бойцы с передовой передали благодарность калужанам за поддержку. "В тот момент, когда мы победим, а мы обязательно победим, вы должны знать, что вы внесли огромный вклад в эту победу", - процитировал Шапша слова бойцов.

https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981197912.html

https://ria.ru/20241030/predprinimatel-1980694160.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша, сво