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Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии - РИА Новости, 02.11.2024
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Религия
 
18:50 02.11.2024 (обновлено: 18:59 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/patriarkh-1981601085.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии - РИА Новости, 02.11.2024
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования патриарху Сербскому Порфирию в связи с трагическим происшествием в городе Нови-Сад в Сербии, где... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:50
2024-11-02T18:59
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования патриарху Сербскому Порфирию в связи с трагическим происшествием в городе Нови-Сад в Сербии, где из-за обрушения крыши на железнодорожном вокзале погибли люди. "От лица боголюбивой полноты Русской православной церкви и от себя лично приношу вам и высокопреосвященнейшему митрополиту Бачскому Иринею глубокие искренние соболезнования в связи с катастрофой в Нови-Саде, повлекшей гибель и ранения многих людей. Молюсь о упокоении всех, кто стал жертвой случившегося", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. В пятницу, 1 ноября, на вокзале Нови-Сада произошло обрушение 50-метровго козырька из стекла, металла и бетона. В результате случившегося погибли 14 человек. Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом Нови-Саде траур объявлен на три дня.
https://ria.ru/20241101/serbiya-1981417676.html
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сербия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, в мире
Религия, Сербия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, В мире
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования патриарху Сербскому Порфирию в связи с трагическим происшествием в городе Нови-Сад в Сербии, где из-за обрушения крыши на железнодорожном вокзале погибли люди.
"От лица боголюбивой полноты Русской православной церкви и от себя лично приношу вам и высокопреосвященнейшему митрополиту Бачскому Иринею глубокие искренние соболезнования в связи с катастрофой в Нови-Саде, повлекшей гибель и ранения многих людей. Молюсь о упокоении всех, кто стал жертвой случившегося", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
В пятницу, 1 ноября, на вокзале Нови-Сада произошло обрушение 50-метровго козырька из стекла, металла и бетона. В результате случившегося погибли 14 человек. Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом Нови-Саде траур объявлен на три дня.
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Посольство в Сербии не получало данных о пострадавших на вокзале россиянах
1 ноября, 18:53
 
РелигияСербияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияВ мире
 
 
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