https://ria.ru/20241102/patriarkh-1981601085.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии - РИА Новости, 02.11.2024

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования патриарху Сербскому Порфирию в связи с трагическим происшествием в городе Нови-Сад в Сербии, где... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:50

2024-11-02T18:50

2024-11-02T18:59

религия

сербия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944882449_0:93:2788:1661_1920x0_80_0_0_481b0df037a14bc0d7fb3bb7498b33f4.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования патриарху Сербскому Порфирию в связи с трагическим происшествием в городе Нови-Сад в Сербии, где из-за обрушения крыши на железнодорожном вокзале погибли люди. "От лица боголюбивой полноты Русской православной церкви и от себя лично приношу вам и высокопреосвященнейшему митрополиту Бачскому Иринею глубокие искренние соболезнования в связи с катастрофой в Нови-Саде, повлекшей гибель и ранения многих людей. Молюсь о упокоении всех, кто стал жертвой случившегося", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. В пятницу, 1 ноября, на вокзале Нови-Сада произошло обрушение 50-метровго козырька из стекла, металла и бетона. В результате случившегося погибли 14 человек. Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом Нови-Саде траур объявлен на три дня.

https://ria.ru/20241101/serbiya-1981417676.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, в мире