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Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии - РИА Новости, 02.11.2024
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования патриарху Сербскому Порфирию в связи с трагическим происшествием в городе Нови-Сад в Сербии, где... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:50
2024-11-02T18:50
2024-11-02T18:59
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования патриарху Сербскому Порфирию в связи с трагическим происшествием в городе Нови-Сад в Сербии, где из-за обрушения крыши на железнодорожном вокзале погибли люди. "От лица боголюбивой полноты Русской православной церкви и от себя лично приношу вам и высокопреосвященнейшему митрополиту Бачскому Иринею глубокие искренние соболезнования в связи с катастрофой в Нови-Саде, повлекшей гибель и ранения многих людей. Молюсь о упокоении всех, кто стал жертвой случившегося", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. В пятницу, 1 ноября, на вокзале Нови-Сада произошло обрушение 50-метровго козырька из стекла, металла и бетона. В результате случившегося погибли 14 человек. Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом Нови-Саде траур объявлен на три дня.
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сербия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, в мире
Религия, Сербия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, В мире
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Сербии
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде