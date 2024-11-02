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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.11.2024
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16:41 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/opasnost-1981571430.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность во второй раз объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:41
2024-11-02T16:41
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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КУРСК, 2 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность во второй раз объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов. Ранее в субботу Смирнов объявил ракетную опасность в 12:40 мск, она продлилась две минуты.
https://ria.ru/20241102/minoborony-1981528588.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность

Смирнов: на территории Курской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие на улице Ленина в Курске
Железобетонное укрытие на улице Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Железобетонное укрытие на улице Ленина в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 2 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность во второй раз объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
Ранее в субботу Смирнов объявил ракетную опасность в 12:40 мск, она продлилась две минуты.
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