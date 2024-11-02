https://ria.ru/20241102/opasnost-1981571430.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность во второй раз объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:41
2024-11-02T16:41
2024-11-02T16:41
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967849175_0:84:1231:776_1920x0_80_0_0_6b76095860a58d77388f670e11b23145.jpg
КУРСК, 2 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность во второй раз объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов. Ранее в субботу Смирнов объявил ракетную опасность в 12:40 мск, она продлилась две минуты.
https://ria.ru/20241102/minoborony-1981528588.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967849175_95:0:1203:831_1920x0_80_0_0_64554f802c6051f0851bfd1cd404bfb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: на территории Курской области объявили ракетную опасность